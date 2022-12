No obstante, la película más premiada de los Online Association of Female Film Critics 2022 Awards fue Everything Everywhere All at Once, que recibió ocho menciones y que se ha posicionado como una de las películas más prometedoras de la temporada de premios.

La película ganó en las categorías a mejor película, mejor director, por el trabajo de Dan Kwan y Daniel Scheinert, mejor actriz principal, por la actuación de Michelle Yeoh, así como mejor actriz y actor de reparto respectivamente, mejor guión original, mejor edición y diseño de vestuario.