Los premios Óscar volverán a tener presentador

El anuncio de que los Óscar volverán a contar con un maestro de ceremonias lo dio a conocer ABC, la cadena que retransmite cada año la gala, en un acto de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA). Por ahora, no se sabe quién será el presentador .

Tal y como no sucedía desde el año 2018, los Óscar tendrán presentador en su edición de 2022 , que por el momento se mantiene, pese a la creciente cifra de infecciones por la covid-19 en Los Ángeles.

La ausencia

Con la baja de Hart, la Academia de Hollywood buscó sustituto sin éxito y finalmente decidió que la ceremonia de 2019 fuera la primera desde 1989 sin un presentador. Tampoco hubo maestro de ceremonias en los Óscar de 2020 ni en los de 2021.

Los Óscar han sufrido una importante caída de audiencia en los últimos años y la edición de 2021 fue la menos seguida por televisión de su historia.

La 94 edición de los Óscar se celebrará el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.), mientras que los nominados se darán a conocer el 8 de febrero. En 2021, en una ceremonia que combinó la virtualidad, la película más ganadora fue Nomadland, con tres premios.

Con dos estatuillas fueron premiadas las cintas Mank, The father, La madre del blues, Judas y el mesías negro, Sound of metal y Soul. Y en la lista de largometrajes, con un Óscar estuvieron Hermosa venganza, Minari, Tenet y Another round.