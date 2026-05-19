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Esta será la programación de la fiesta por los 15 años del centro cultural de la UdeA en Carlos E

El evento será gratuito y tendrá programación durante el fin de semana.

  • Ubicado en el corredor de Carlos E., el Centro Cultural de la Facultad de Artes de la UdeA celebra quince años de gestiones culturales en la ciudad. Foto: Cortesía.
    Ubicado en el corredor de Carlos E., el Centro Cultural de la Facultad de Artes de la UdeA celebra quince años de gestiones culturales en la ciudad. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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El viernes 22 y el sábado 23 de mayo, el Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia celebrará sus 15 años de funcionamiento con una programación abierta al público en el barrio Carlos E. Restrepo. La agenda incluirá exposiciones, conciertos, talleres, feria de emprendimientos, recorridos históricos y conversatorios.

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La coordinadora del Centro Cultural, Lorena Mira Rodas, le contó a EL COLOMBIANO que el espacio es uno de los escenarios culturales universitarios más importantes de Medellín y un punto de encuentro entre universidad pública, arte y territorio.

Según dijo Mira Rodas, el lugar anteriormente pertenecía al Museo de Arte Moderno de Medellín, que decidió trasladarse por necesidades de expansión. Tras varias propuestas comerciales por el inmueble, la comunidad del sector impulsó la idea de mantener un uso cultural y se iniciaron conversaciones con la Universidad de Antioquia para convertirlo en un espacio abierto a la ciudadanía.

“La idea era que no fuera un lugar exclusivo para estudiantes de la universidad, sino un espacio abierto para toda la comunidad”, dijo la coordinadora.

El Centro Cultural realiza actividades de lunes a sábado, entre las 9:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Su programación incluye procesos de formación artística para niños, jóvenes y adultos en teatro, música, danza y artes plásticas, además de actividades relacionadas con saberes populares, tejido, alimentación consciente, conversaciones sobre mujeres y no violencia, cine y encuentros comunitarios.

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Cada fin de semana se realizan temporadas de teatro, danza y conciertos, con eventos gratuitos y otros con boletería. También funcionan dos salas de exposiciones: una en el primer piso y otra en el segundo, donde artistas presentan muestras temporales. A esto se suma la programación audiovisual y el cineclub de los martes, que ofrece proyecciones gratuitas cada semana a las 6:00 de la tarde.

De acuerdo con cifras entregadas por el Centro Cultural, durante 2025 se realizaron 853 actividades entre formación, presentaciones artísticas, exposiciones y encuentros, con un registro de 23.324 visitas. La caracterización de públicos muestra una asistencia diversa en edades: el 32 % corresponde a personas entre 26 y 35 años; el 25 % a asistentes entre 18 y 25 años; el 23 % a mayores de 50 años y el 20 % a personas entre 36 y 49 años.

Entre las actividades programadas se encuentran talleres gratuitos con inscripción previa, como fotobordado, encuentros de costureros y talleres de artes plásticas para niños entre 4 y 10 años. Además, se desarrollarán conversaciones alrededor de la danza, el tambor y la palabra. También se instalará una estampatón gratuita, en la que los asistentes podrán llevar prendas para intervenir con diseños disponibles en el lugar.

El sábado 23 de mayo se realizará un recorrido histórico por el barrio Carlos E. Restrepo desde las 9:30 de la mañana. La actividad incluirá visitas a espacios culturales cercanos, entre ellos la Biblioteca Pública Piloto, así como un recorrido por murales y lugares representativos del sector. Durante la jornada también habrá actividades para niños y entrega de materiales.

Uno de los eventos centrales será el conversatorio “De museo a centro cultural”, programado para el sábado a las 4:00 de la tarde. Participarán Rafael Tamayo y Luis Fernando González, con moderación de Lina María Villegas Hincapié.

La agenda también incluirá conciertos de ensambles musicales de la Universidad de Antioquia, con repertorios de músicas colombianas, jazz fusión y salsa.

Según Mira Rodas, uno de los objetivos a futuro es fortalecer el modelo de programación conjunta con artistas y colectivos culturales. Actualmente, el Centro Cultural alberga 10 grupos artísticos que utilizan el espacio como sede para ensayos y almacenamiento de vestuario y escenografía.

Además, el 4 de junio, el Consejo Distrital de Medellín otorgará al Centro Cultural la distinción Orden al Mérito Don Juan del Corral en nota de estilo, en reconocimiento a su aporte cultural y comunitario durante estos tres lustros.

Para conocer la programación del Centro Cultural se puede escribir al WhatsApp 333 278 1752.

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