Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Luis Díaz elegido en el Once Ideal de la Bundesliga; uno de sus goles está nominado al Gol de la Temporada

Siguen los reconocimientos para el colombiano Luis Díaz por su aporte al título del Bayern Múnich en la Bundesliga.

  • La gran campaña de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la Bundesliga le permitió ser uno de los elegidos en el Once Ideal de la temporada en la Liga de Alemania. FOTO GETTY
    La gran campaña de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la Bundesliga le permitió ser uno de los elegidos en el Once Ideal de la temporada en la Liga de Alemania. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

La buena temporada de Luis Díaz con el Bayern Múnich le permitió ser uno de los once elegidos en el equipo ideal de la competencia en Alemania, que fue ganada por el club del Guajiro, que ajusta 35 títulos y 10 subtítulos del fútbol local.

El colombiano fue clave en la campaña de Bundesliga con el Bayern con 32 juegos de 34 disputados, marcó 15 goles, hizo 14 asistencias, recibió cinco amarillas, una roja y tuvo un promedio de calificación de 7.6, siendo uno de los mejores del club.

Todas esas cifras solo en Bundesliga pero también se destacó en Champions League con 12 apariciones en 14 juegos, siete goles, tres asistencias, dos amarillas y una roja, para una calificación 7.6 en promedio, que lo resaltaron como uno de los jugadores claves del club alemán en la temporada.

Conozca: ¡Se acabó la espera! Arsenal es campeón de la Premier League 22 años después

Luis Díaz también aparece en los nominados al Gol de la temporada

Además uno de los goles del colombiano con el Bayern Múnich hace parte de los seleccionados para disputar el trofeo al Mejor Gol de la temporada.

Lucho aparece junto a sus compañeros Michael Olise y Yan Diomande en la lista de goles finalistas al premio al Mejor Gol de la Temporada 2025-26 de la Bundesliga, que se eligirá por votación, a través de la aplicación de Bundesliga.

Entérese: ¿Qué está retrasando la llegada de Luis Díaz al campamento de la Selección Colombia?

Estos son los elegidos en el once ideal de la Bundesliga

El once ideal oficial de la Bundesliga 2025-26, esta dominado por el Bayern Múnich, campeón.

Arquero: Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Lateral derecho: Joshua Kimmich (Bayern de Múnich)

Defensas centrales: Dayot Upamecano (Bayern de Múnich) y Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen)

Lateral izquierdo: Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)

Volantes: Jamal Musiala (Bayern de Múnich), Aleksandar Pavlović (Bayern de Múnich) y Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)

Delanteros: Extremo derecho: Michael Olise (Bayern de Múnich), Harry Kane (Bayern de Múnich) y Luis Díaz (Bayern de Múnich)

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Luis Díaz fue incluido en el Once Ideal de la Bundesliga?
El colombiano Luis Díaz fue elegido por su rendimiento constante con el Bayern Múnich, donde destacó por su aporte ofensivo con goles, asistencias y protagonismo en la temporada del título.
¿Cuántos goles hizo Luis Díaz en la Bundesliga 2025-26?
Luis Díaz marcó 15 goles en la Bundesliga y aportó 14 asistencias, cifras que lo consolidaron como uno de los jugadores más influyentes del campeonato alemán.
¿En qué club juega Luis Díaz actualmente?
El delantero colombiano juega en el Bayern Múnich, uno de los clubes más importantes de Alemania y campeón de la Bundesliga.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos