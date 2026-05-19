Luis Díaz elegido en el Once Ideal de la Bundesliga; uno de sus goles está nominado al Gol de la Temporada

La buena temporada de Luis Díaz con el Bayern Múnich le permitió ser uno de los once elegidos en el equipo ideal de la competencia en Alemania, que fue ganada por el club del Guajiro, que ajusta 35 títulos y 10 subtítulos del fútbol local.

El colombiano fue clave en la campaña de Bundesliga con el Bayern con 32 juegos de 34 disputados, marcó 15 goles, hizo 14 asistencias, recibió cinco amarillas, una roja y tuvo un promedio de calificación de 7.6, siendo uno de los mejores del club.

Todas esas cifras solo en Bundesliga pero también se destacó en Champions League con 12 apariciones en 14 juegos, siete goles, tres asistencias, dos amarillas y una roja, para una calificación 7.6 en promedio, que lo resaltaron como uno de los jugadores claves del club alemán en la temporada.

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