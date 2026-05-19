CNE abrió investigación preliminar a AtlasIntel y ordena suspender sus encuestas

El Consejo Nacional Electoral abrió una indagación preliminar contra la firma encuestadora AtlasIntel por presuntas irregularidades en la elaboración y divulgación de estudios de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales. Como medida cautelar, el tribunal ordenó suspender temporalmente la publicación, difusión y divulgación de nuevas encuestas mientras avanza la revisión del caso.
La decisión quedó formalizada en una resolución firmada por la magistrada Fabiola Márquez, quien acogió parte de las conclusiones de un informe técnico elaborado por la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Pública y Electorado.
“Decretar como medida cautelar de urgencia la suspensión inmediata y/o prohibición temporal de publicación, difusión y divulgación de encuestas electorales por parte de la firma encuestadora Atlas Intel S.A.S. y el medio de comunicación Revista Semana”, señala la resolución emitida por el CNE.
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La actuación se originó luego de una auditoría técnica y metodológica realizada a la información entregada por AtlasIntel sobre una encuesta publicada el pasado 12 de marzo. Según el informe de la comisión encargada de vigilar las encuestas electorales, durante la revisión se identificaron seis hallazgos que podrían representar incumplimientos a las normas que regulan este tipo de mediciones en Colombia.