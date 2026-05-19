El momento en que Totó La Momposina le cantó cumbias y bullerengues a Gabriel García Marquéz en Suecia

Luego de que sus hijos dieran a conocer este martes la noticia del fallecimiento de Totó La Momposina, son varios los momentos de la vida de la artista colombiana que han sido recordados y que dan cuenta de su relevancia en la historia cultural de Colombia.
Uno de ellos ocurrió el 10 de diciembre de 1982. Ese día, en la Sala de Conciertos de Estocolmo, Gabriel García Márquez se convirtió en el primer escritor colombiano en recibir el Premio Nobel de Literatura.
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Meses antes de tener en sus manos el galardón dorado, el autor de Cien años de soledad había manifestado que ese momento quería vivirlo en medio de “cumbias y vallenatos”. Esos ritmos, propios del Caribe colombiano, llegaron en la recepción posterior al acto de entrega en la voz de Sonia Bazanta Vides, conocida como Totó La Momposina.
La cantante de Tailagua, Bolívar, hizo parte de la delegación que voló con García Márquez a Suecia con el fin de presentarse ante la realeza sueca, escritores y académicos de todo el mundo para darles una muestra de nuestro folclor.