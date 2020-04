¿Ya visitó la Feria del Libro desde casa?

Los pabellones de Corferias no están repletos de libros como en otros años, pero la Feria Internacional del Libro de Bogotá se sigue viviendo por medio de la virtualidad.

Lecturas en voz alta, actividades para niños, ilustraciones en vivo, charlas con autores y presentaciones de nuevos títulos se pueden sintonizar en vivo hasta el 5 de mayo.

La iniciativa #AdoptaUnaLibrería está presente con recomendaciones literarias por parte de libreros del país y que hacen parte de la agenda de la Filbo. Además, se están desarrollando una serie de clubes de lectura semanales a los que usted puede unirse y participar.

A diario, la mayoría de los eventos se transmiten a través de las cuentas de Facebook de la Filbo (@Filbogota), Cámara Colombiana del Libro (CamLibroCol) y Corferias (@Corferias).

Dichos canales y otros de sus perfiles en redes como Instagram y Twitter dan a conocer la programación digital que día a día se organiza de esta particular edición de la Feria. Puede encontrar la agenda completa en la página web de la Filbo.

Conozca algunos eventos destacados:

28 de abril: Lectura Musicalizada - El escritor colombiano Albeiro Echavarría leerá algunas de sus historias favoritas con el acompañamiento musical de la banda LadoSur. Hora: 10:00 a.m. a 10:50 a.m. - Lugar: Facebook (Filbogota)

28 de abril: #AdoptaUnaLibrería: los libreros colombianos recomiendan - Una sesión de recomendaciones por parte de libreros provenientes de varias regiones del país. Hora: 4:30 p.m. a 5:00 p.m. - Lugar: Facebook (Cámara del Libro)

29 de abril: ¿Cómo pueden las nuevas herramientas de comunicación empoderar a las mujeres? - Una conversación que se realiza de la mano de la ONU. Hora: 10:00 a.m. a 10:50 a.m.- Lugar: Reunión de Zoom

29 de abril: Autores y editores - Don Elvis, vocalista de Estados Alterados habla con Néstor Riversa y Michelle Rincón sobre su nuevo proyecto literario. Hora: 5:00 p.m. a 5:50 p.m. - Lugar: Instagram @EDITORIAL531

30 de abril: Una ruta hacia Marvel Moreno - Conversación organizada por la Universidad del Norte en torno a la obra de la escritora colombiana. Hora: 5:00 p.m. a 5:50 p.m. - Lugar: YouTube

30 de abril: Lectura en voz alta de La Historia Oficial del Amor de Ricardo Silva Romero - Lectura en cadena y en voz alta que contará con la participación de Ricardo Silva Romero, Alex Pinilla y Mile Roncancio. Hora: 9:00 p.m. a 9:50 p.m. - Lugar: Instagram (@ricardosilvaromero)

Primero de mayo: #LaRevistaQueNoFue - Una charla entre Carolina Sanín, Pedro Adrián Zuluaga y Camilo Jiménez, quienes colaboraban con la Revista Arcadia, hablarán con Santiago Rivas acerca del freno que Semana le puso a la revista cultural. Hora: 11:00 a.m. a 11:50 a.m. - Lugar: Facebook de la Liga No Silencio

Primero de mayo: La crisis climática y sus soluciones: un grupo de expertos que pertenecen al Climate Reality Project charlan sobre las soluciones a la crisis climática mundial. Hora: 1:00 p.m. a 1:50 p.m. - Lugar: Facebook (Corferias)

2 de mayo: ¿Será que soy feminista? - Alma Guillermoprieto y Cristina Fuentes La Roche hablarán sobre feminismo, recuerdos y experiencias a partir de un ensayo sobre el tema. Hora: 11:30 a.m. a 12:30 p.m. - Lugar: Facebook (Corferias)

2 de mayo: La gran serpiente de mar: homenaje a Hans Christian Andersen - La escritora colombiana Laura Martínez conversará acerca de cómo fue su adaptación del cuento del escritor nacido en Dinamarca. Hora: 1:00 p.m. a 1:50 p.m. - Lugar: Facebook (Filbogota)

3 de mayo: Cuentos para niños curiosos - La escritora e ilustradora Amalia Satizábal compartirá una hora narrando cuentos infantiles. Hora: 10:00 a.m. a 10:50 a.m. - Lugar: Facebook (Corferias)

3 de mayo: Día Mundial de la Libertad de Prensa: una reflexión en torno a por qué el ejercicio periodístico es esencial para la democracia. Hora: 11:30 a.m. a 12:30 p.m. - Lugar: Facebook (Filbogota)

4 de mayo: Cómo escribir e ilustrar un cuento - Taller con el diseñador gráfico David Utrera, quien además es licenciado en Comunicación Social. Hora: 4:00 p.m. a 4:50 p.m. Lugar: Facebook (Editorial Círculo Cultural)

4 de mayo: La literatura como herramienta para luchar contra la violencia de género - La escritora Mariluz Mayorga Ortiz presenta el libro “Nombre de mujer”. Hora: 7:00 p.m. a 7:50 p.m. - Lugar: Facebook (Filbogota)

5 de mayo: Ficciones periodísticas - Jorge Carrión y Germán Ortegón charlarán sobre la barrera difusa que hay entre noticia, entretenimiento y opinión en la producción periodística de contenidos. Hora: 11:30 a.m. a 12:30 p.m. - Lugar: Facebook (Filbogota)

5 de mayo: Hagamos rap (de la mano de Macondo) - Ever Hauer Rozo mezclará el rap y el mundo creado por Gabriel García Márquez en un taller de inscripción previa que busca fomentar la lectura. Inscripciones en la página de la Biblioteca Nacional de Colombia. Hora: 4:00 p.m. a 4:50 p.m. - Lugar: YouTube.