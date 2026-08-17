Jaime Bayly dice que cancelaron su invitación a la Fiesta del Libro de Medellín y se pregunta si De la Espriella interfirió

El escritor y periodista peruano Jaime Bayly aseguró que fue retirado de la programación de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, donde tenía previsto presentar su más reciente novela, Los golpistas, en septiembre. La declaración fue hecha por el propio Bayly en un video publicado en su canal de YouTube. Según explicó, inicialmente tenía previsto viajar a Medellín para participar en el evento, pero posteriormente recibió la información de que ya no sería incluido en la agenda. “Me han desembarcado de la Feria del Libro de Medellín. Me han retirado de la agenda”, afirmó el escritor, quien aseguró que no recibía ningún pago por su participación y que tenía previsto asumir personalmente los gastos del viaje.

Bayly dijo desconocer las razones exactas de la decisión, pero planteó la posibilidad de que estuviera relacionada con sus posiciones políticas y, particularmente, con sus recientes críticas al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. “Será por razones políticas. No lo sé, no lo descarto”, manifestó.

Bayly había respaldado a De la Espriella

El periodista recordó que durante la campaña presidencial expresó públicamente su respaldo a De la Espriella y que incluso concedió entrevistas a medios colombianos en las que habló favorablemente de su candidatura. Lea más: La premonición del periodista Jaime Bayly sobre Venezuela tras la reelección de Maduro Sin embargo, sostuvo que su posición cambió después de que De la Espriella asumiera la Presidencia, pues considera que su papel como periodista no consiste en respaldar permanentemente a un mandatario. “Yo soy un periodista, yo soy un escritor, yo no estoy aquí para aplaudir a ningún presidente”, afirmó.

Bayly también cuestionó la manera en que el jefe de Estado ha manejado algunos aspectos de la emergencia provocada por el terremoto que afectó al occidente del país. En particular, criticó algunos gestos públicos del mandatario, que calificó como “exhibicionistas” y “frívolos”, y consideró que debería mostrar mayor austeridad ante una tragedia de esta magnitud. Según Bayly, estas críticas pudieron generar malestar entre sectores cercanos al Gobierno. El escritor también mencionó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de quien dijo que es un aliado cercano de De la Espriella y a quien aseguró haber apoyado públicamente en el pasado. No obstante, Bayly aclaró que no tiene confirmación de que el alcalde haya intervenido en su salida de la programación de la Feria del Libro.

La Feria del Libro de Medellín mantiene su programación

La situación se presenta en el marco de los 20 años de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, uno de los principales eventos literarios de la ciudad. Para 2026, la programación tiene como eje temático “Las travesías de la lectura”, una propuesta que busca abordar la lectura como un recorrido por diferentes territorios, historias y formas de entender el mundo. Bayly señaló que, aunque ya no estaría en la agenda oficial, sus editores estarían buscando alternativas para realizar la presentación de Los golpistas en Medellín. “Mis editores están buscando una librería en Medellín donde pueda hacer la presentación”, explicó. El escritor no descartó viajar finalmente a la ciudad y realizar el lanzamiento por fuera del evento oficial, posiblemente en una librería o en otro espacio. “Si no soy bienvenido a la feria, ¿para qué voy a ir?”, cuestionó. EL COLOMBIANO se comunicó con los organizadores de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín para conocer las razones de la salida de Bayly de la programación. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se había recibido una respuesta oficial sobre el caso. Por ahora, la participación de Bayly en la Fiesta del Libro y la Cultura permanece en suspenso, mientras el escritor aseguró que mantiene programadas otras presentaciones internacionales, entre ellas su participación en la Feria Internacional del Libro de Panamá a finales de agosto. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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