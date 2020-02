Dichos que se repiten sin saber lo que se dice

La mayoría de estas frases son transmitidas de generación en generación y conocer su origen es aún más complejo. “Es lo que se llama historia etimológica, y la gran mayoría de las veces no se puede rastrear”, explica la lingüista.

Se llaman locuciones (ver glosario) y abundan en cada lengua. Adriana María Ortiz Correa, doctora en lingüística de la Universidad de Antioquia, explica que como es un discurso que se repite, las personas generalmente no cuestionan el contenido ni el significado de sus componentes, solo lo usan según el contexto social. “Y las utilizamos porque sirven para fines expresivos, lúdicos y comunicativos en contextos específicos de uso, sin necesidad de reflexionar”.

Sabe qué son los olmos y qué frutos dan. ¿Dan olmos? Lo más probable es que no, pero el dicho seguro lo ha escuchado, usado y hasta cantado con Shakira alguna vez en la vida.

Hasta Shakira lo ha cantado. ¿Recuerda esa parte de la letra de La Tortura? No puedo pedir que el invierno perdone a un rosal / No puedo pedir a los olmos que entreguen peras.

Hay algunas de esas frases populares que pueden explicar los abuelos, dado que vienen o de la religión o de la cotidianidad, y están arraigadas en la cultura popular. “Entonces si escucha que a alguien ‘se le apareció la virgen’ ellos interpretarán que es cuando a alguien le pasa algo bueno y no necesariamente que vieron alguna virgen en una alucinación”, anota Ortiz, quien añade que de paso le contarán alguna historia de apariciones.

Si no cantó La tortura de Shakira, quizá alguna vez le ha dado un taco en la garganta, supo de algo que se vendía como pan caliente, se quemó las pestañas estudiando, metió la cucharada en alguna conversación e hizo vaca para algún plan entre amigos. ¿Qué significan esos dichos? Aquí le aclaramos algunos.

Carlos García detalló en su Diccionario de locuciones del habla en Antioquia , que la manera en la que se habla en la región no es rígida, “son variantes que pueden coexistir dentro de una misma lengua funcional: ‘doblar el codo’ y ‘empinar el codo’, por ejemplo”.

Preguntas que pocos se hacen



Frase: No le pida peras al olmo. (No se puede esperar algo de alguien)

¿Qué es el olmo y qué fruto da?

Respuesta: la web Plant List, una estrategia mundial para la conservación de plantas del convenio internacional sobre la diversidad biológica, explica que el Olmo, también llamado Ulmus, es un género botánico de plantas de flores y registran cerca de 341 variaciones. Su fruto se llama Sámara, es seco y lo consumen animales como jilgeros y picogordos.

Frase: Está usando lo último en guaracha. (Lo último en moda)

¿Qué es guaracha?

Respuesta: aunque en la frase significa lo que está de moda, la guaracha es un baile popular afroantillano que se baila en parejas.

Frase: Buscarle la comba al palo. (Encontrar la mejor manera de hacer algo)

¿Qué es comba?

Respuesta: la RAE la define como la inflexión que toman algunos cuerpos sólidos cuando se encorvan, como los maderos y las barras.

Frase: Tengo los calores de Queta. (Los calores de la menopausia)

¿Qué es Queta?

Respuesta: la palabra no existe, precisa la lingüista que en la cultura popular, en el programa radial y humorístico de Montecristo, había un personaje que se llamaba así, era mayor y se quejaba de los calores de la menopausia.



Frase: Una persona de alto Turmequé. (La expresión significa que una persona es refinada, de clase socioeconómica alta)

¿Qué es Turmequé?

Respuesta: Turmequé es un municipio de Boyacá, además así le dice al Tejo, deporte de origen indígena. Por otro lado y como cuenta la biblioteca virtual del Banco de la República, existió el cacique de Turmequé don Diego de Torre, “un personaje fascinante que terminó involucrado en una lucha de poder que le costó su cacicazgo, el destierro y casi la vida, por su compromiso en ejercer con justicia el cargo que heredó de sus antepasados a partir de 1571”.

Frase: Coger a alguien de mingo. (Objeto de burlas)

Pregunta: ¿Qué es mingo?

Respuesta: la definición oficial indica que es la bola que, al empezarse cada mano del juego de billar, se ubica en un punto determinado de la cabecera de la mesa.



Frase: Cayó como pepa de guama. (Cayó rápidamente)

¿Cómo es la pepa de guama?

Respuesta: Esta fruta del guamo es una legumbre chata, rígida y cubierta de vello que se desprende con facilidad.

Frase: Me dio cutupeto. (Me dio susto)

¿Qué es cutupeto?

Respuesta: esta palabra no existe en el diccionario y según la lingüista se desconoce su origen.

Frase: Está cazando pispirispis. (Estar distraído)

¿Qué es pispirispis?

Respuesta: otra palabra que no ha sido registradas y de la que se desconoce su origen o significado