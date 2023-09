El video entonces revivió, entre feministas y no feministas, uno de los debates más claves y duros del feminismo: ¿Qué significa ser mujer?

No es polémico que una mujer trans promocione un evento cultural, es que lo haga en uno que está dedicado, por primera vez en sus 17 ediciones, a las mujeres. “Llegaste por selección natural o con un soplo divino, no sabemos. Lo cierto es que llegaste y después de ti nacieron otras más hasta que cada lugar de la tierra se cubrió con tu presencia. Pariste generaciones y generaciones de humanidad ”, se lee al comienzo del manifiesto de la Fiesta publicado en su sitio web.

Helena Hernández, una abogada penalista y feminista antioqueña opina por la misma línea de Sanín. Piensa que es misógino y desolador para las niñas y las mujeres “que su realidad material se ignore por un hombre que se autopercibe femenino. Si el espacio tenía por fin dar voces a las mujeres, debió ser la realidad material y no la autopercibida el foco de la feria”. “Es la voz de un hombre la que termina hablando por las mujeres” , remata.

Ita María, editora en Volcánicas, cree que no hay nada de malo en que una mujer trans invite a un evento cultural, abierto y diverso, y que por el contrario habla muy bien del mismo. Para ella, este episodio expone “ un problema profundo de la raíz colonialista y racista de las sociedades más godas , que no logran salir de un pensamiento binario esencialista, y en su miedo a lo desconocido terminan creando un enemigo interno inexistente y pánicos morales como ‘el borrado de las mujeres’ que solo reproducen discriminación y violencia hacia las personas trans”.

Ruiz Navarro, además, no cree que las personas trans estén invisibilizando o quedándose con espacios que a las mujeres les ha tomado siglos conquistar “siendo las personas trans una minoría no hay posibilidad de que nos quiten espacios” . El discurso de lo que para ella son las TERF (Feministas Radicales Trans Excluyentes por sus siglas en inglés), es patriarcal y colonialista.

Para la población trans y una facción importante del feminismo, que cree que no hay diferencia entre una mujer trans y una mujer cis, visiones como la de Sanín y la de Hernández son discriminatorias e incluso peligrosas para las personas trans. Por ejemplo, Catalina Ruiz Navarro, directora del medio feminista Volcánicas, cree que el rechazo que ha generado el video de “Queen Juandy” es transfóbico. “Vivimos en una sociedad, patriacal, heteronormada y sobre todo cisexista. Esto significa que vivimos en una sociedad con transfobia donde las personas trans reciben una violencia y un rechazo muy fuerte porque solamente se acepta como forma de vida la de las personas cisgénero ”, afirma.

Queen Juandy se defendió de los ataques en Instagram (cuenta en la que tiene 156.000 seguidores, en TikTok tiene el doble): “No todas las mujeres tienen vagina y no todos los hombres tienen pene (...) soy una mujer, claro que sí, de pronto con una experiencia de vida totalmente distinta a la de una mujer cisgénero, pero mujer en todo caso”, dijo. Además, aclaró que el video no se trató de una pauta publicitaria y que no recibió ninguna remuneración por él.

Ante el bololó, que le quitó el foco a los libros y a sus autoras, la Feria publicó un escueto comunicado sobre el tema en sus redes sociales en el que dijeron que querían abrir espacios “para que aquellas que están ligadas al concepto de mujeres resalten este año”. ¿Para los organizadores de la Fiesta del Libro de Medellín ser mujer es un concepto?