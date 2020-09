Así puede visitar de nuevo los museos en Medellín

En el primer piso del Museo de Arte Moderno está la exposición de Libia Posada, Definición del Horizonte. Se inauguró el 11 de marzo, pero a los tres días se cerró el museo por la pandemia. Desde entonces ha estado ahí, esperando que los visitantes regresen. En julio hubo una primera intención, que duró cinco días nada más. Hoy, que llega la reapertura general en el país, la obra de Libia, que suma varios trabajos suyos hechos en 20 años, lo espera en compañía de la propuesta de David Escobar Parra, Tiempo de perros mudos.

Los museos también abren sus puertas: el de Arte Moderno, el de Antioquia, Explora y el del Castillo, si bien este último ya estaba funcionando desde julio. Y reinician cumpliendo los protocolos de bioseguridad, por eso tendrá que ir con tapabocas, lavarse las manos, mantener la distancia física y entender que el aforo es restringido: no se puede ocupar más del 30 por ciento.

María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín, explica que la apertura anterior, la de julio, fue clave para dejar todo listo, y precisa que el principal compromiso es el control de la cantidad de personas que pueden estar a la vez en el museo. Y esto es importante porque ya no hay pico y cédula y además pueden entrar los niños. “Es muy importante que de parte nuestra hagamos ese control, y por el lado de la gente se necesita compromiso con el uso del tapabocas, el distanciamiento y el lavado de las manos”.

María Mercedes confía que estos cinco meses y medio hayan servido para crear consciencia y que las personas estén más familiarizadas con el cuidado. De parte de ellos hay medidas como que no hay folletos de sala, sino que se descargan por QR, y que no hay intercambio de dinero, el aporte es voluntario en una urna. Cambiaron, además, los horarios: abrirán de miércoles a domingo, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., salvo el fin de semana que cierran una hora antes.

Todavía no estará abierta, físicamente, la sala de cine, aunque la puede disfrutar virtual. Solo estará disponible el primer piso para visita. Ya están en el montaje de la nueva sala permanente, que por la situación se han cambiado los tiempos de montaje. Cuando esté lista la abren al público.

Por ahora, señala la directora del Mamm, están pendientes de la reapertura de las actividades al aire libre, que en los anuncios del alcalde Daniel Quintero de la semana pasada, se habló que podrán tenerse desde la segunda semana de septiembre, pero aún no hay protocolos.