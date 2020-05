Recetas fáciles y diferentes para preparar en la casa

Ingredientes:

5 huevos, 150 gramos de azúcar (2/3 de taza) y 160 gramos de harina. Para el sabor las opciones son esencia de vainilla, ralladura de limón o de naranja.

Preparación:

Batir los huevos y el azúcar a punto de letra (10 a 12 minutos hasta que la mezcla esté de un color claro, más espesa y aireada. Puede escribir letras con ella).

Agregar el aromatizante a elección (vainilla, limón y naranja) y mezclar un poco más. Incorporar la harina con espátula de manera envolvente, con mucho cuidado de no ir a bajar la mezcla. Pasarla a un molde enharinado previamente y hornear a 180° C durante 25 minutos. No lleva ni grasa ni polvo de hornear.