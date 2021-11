Adiós Escobar, ¡Vivan Maluma y Balvin!

De esa forma, de mano con los avances del internet, los acentos puertorriqueños poblaron las palabras de los jóvenes de Medellín. Entonces aparecieron los primeros djs radiales en programarlo en emisoras comerciales: El gurú del sabor –Fernando Londoño– y Semáforo –Fernando Henao–. En una entrevista en Shock, Londoño rememora su encuentro con el dembow: “Unas estudiantes de colegio me llevaron un cd pirata con canciones. Ellas dijeron: ‘Gurú, suene reguetón’. Era la primera vez que yo escuchaba esa palabra”.

“Soy de los que recibieron el fogonazo del reguetón en el colegio. Con mis amigos compartíamos canciones bajadas por Ares. La descarga era gratuita, algo que favoreció la popularidad del género. No creo que mi mamá me hubiera comprado un disco de esos”, recuerda Agudelo.

No obstante, se debe retroceder unos cuantos años y hablar de otros géneros para entender el fervor medellinense por el sonido boricua. A mediados de los 90 –cuenta Juan Felipe Agudelo, politólogo y manager durante trece años del grupo Pasabordo– irrumpen el merengue house y la ragga en los patios de las escuelas y en las fiestas juveniles. En la escena local surge Latinos en casa, un conjunto pionero en Colombia de la música urbana. Sin saberlo, una generación preparó su oído para la cadencia callejera y procaz de “Gasolina” y “Pa’ que retocen”.

El fin de semana, Maluma recibió El Europe Music Award (EMA) 2021, en la modalidad Artista Latino. Al subir al escenario en Budapest, el cantante de “Hawai” dedicó el premio a la capital paisa: “Esto va para Medellín, Colombia, que ya no es Pablo Escobar, nunca más, ahora es ‘Maluma, baby’ y J Balvin”.

La fuerza de la industria Medellín ha sido puerto para la música. En los treinta del siglo pasado, el tango, después de conquistar los gustos y corazones de los habitantes de esta urbe, se irradió al resto de la geografía nacional. La joven cantante Amuna, Andrea Muñoz Montoya, reconoce la tradición de la que parte su carrera: habla de la visita de los salseros a los estudios de Codiscos y Discos Fuentes para grabar los temas que aún hoy condimentan las rumbas decembrinas:“Medellín ha sido una plaza muy buena para la música. Cuando comenzó el reguetón, podría respaldar el auge: había estudios, conocimientos”.

Lo anterior lo refrenda Juan Felipe Marín –A&R Sony Music Colombia– al hablar que el brillo de los ritmos urbanos no se restringe al talento de sus artistas: detrás de ellos hay una infraestructura sólida, fuerte: “Medellín se volvió cuna de productores, de compositores, de buenos ingenieros, de gente que gira en torno a la música”. Esto, por supuesto, le resulta atractivo a músicos y productores de distintos países y diferentes registros musicales. “Todas las semanas tengo una artista extranjero buscando hacer música en Medellín. Y si no vienen a hacer canciones vienen buscando equipos de videos”, completa Marín.

Una cifra da color a este panorama: la aporta Agudelo y la corrobora Marín: en la urbe hay –entre estudios caseros y los de última tecnología– más de mil sitios de grabación de música. “En la cuadra del restaurante San Carbón hay cinco estudios de música. En una sola cuadra. Los hay en Aranjuez, en Laureles”. El número no es preciso porque no hay todavía una organización que los agremie y reúna. Con un ecosistema de tal riqueza resulta natural el continuo surgimiento de artistas. Meria, María Clara Medina, es una de ellas: con apenas dos años de carrera y cuatro temas grabados, sueña con impactar a la gente con sus composiciones. El camino, sin duda, no es nada fácil. De eso pueden dar testimonio J.Balvin, Maluma y Sebastián Yatra, entre otros.