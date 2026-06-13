“Representar a Colombia es un orgullo”: Lucho Díaz y Ryan Castro para Billboard

“Orgullo” aparece como una palabra recurrente en la conversación entre Lucho Díaz y Ryan Castro cuando hablan de Colombia desde el exterior. En un diálogo para la serie global de Billboard rumbo al Mundial 2026, el futbolista y el cantante coinciden en que representar al país implica responsabilidad, ejemplo y legado, más allá de sus respectivas disciplinas. La conversación incluyó una reflexión sobre el peso de llevar el nombre de Colombia en escenarios internacionales. Ryan Castro introduce el tema desde la perspectiva de la responsabilidad pública, y Lucho Díaz lo aterriza en una idea de legado que trasciende lo deportivo. - Ryan Castro: “¿Qué significa para ti representar a Colombia en el mundo?” - Lucho Díaz: “Orgullo. Queremos ser un ejemplo para muchos jóvenes. Lo más importante es que cuando termines tu carrera te recuerden por lo que fuiste, por lo que lograste y por lo que eres como persona. El legado”.

Después de esta respuesta Ryan amplía la discusión hacia el impacto que tienen las figuras públicas en las nuevas generaciones, especialmente desde la música: “También siento que uno tiene la responsabilidad de dar un buen ejemplo, de que los pelados vean que uno va por buen camino, que las cosas que uno haga motiven a más personas”, dijo el artista. A medida que avanza la charla, ambos encuentran un punto de convergencia en la forma en que sus profesiones se viven más como pasión compartida. Ryan Castro lo plantea desde la equivalencia entre escenarios y estadios, donde el foco está en la experiencia y no en la industria.

“Es una pasión que disfrutamos. Ustedes cuando están en la cancha y nosotros cuando estamos en la tarima no pensamos en el negocio o en la plata. Simplemente lo disfrutamos”, afirmó. Lucho Díaz complementa esa idea con una imagen cotidiana que une ambos mundos: “Eso nos representa a los dos. Tanto en el fútbol, como en la música... nosotros nos levantamos escuchando música. Vamos al estadio escuchando música, entrenamos, salimos del partido y escuchamos música”, dijo.

Rituales antes de competir o cantar: la rutina previa de Lucho Díaz y Ryan Castro con la música

La conversación también incluyó las rutinas previas a la competencia y a las presentaciones. Ambos hicieron referencia al uso de la música como parte de su preparación. Ryan Castro le preguntó a Luis Díaz por las canciones que escucha antes de los partidos. El futbolista respondió: “Reguetoncito y trap... ‘Sanka’, ‘La Villa’... esa es un temón. Me motiva bastante”, dijo, haciendo un guiño al artista al incluir en su playlist temas propios de Ryan Castro. Díaz también se refirió a la música como un elemento de conexión con el país y la nostalgia por la distancia. “Cuando extrañas Colombia, un vallenatico. Es que te tira enseguida para allá”, añadió. En el caso de Ryan Castro, el cantante habló de los géneros que utiliza antes de salir al escenario: “La verdad, usted no me va a creer. Yo escucho Rocío Dúrcal, Ana Gabriel... también Vicente Fernández, Diomedes Díaz”, dijo.

El impacto de “El ritmo que nos une”

La conversación también se detiene en el proyecto que comparten: “El ritmo que nos une”, una canción que articula distintas tradiciones musicales colombianas desde la mezcla de géneros. Lucho abre la reflexión sobre su significado, y Ryan lo interpreta como un ejercicio de identidad sonora. “Es muy genuina y habla de cosas muy tradicionales colombianas. Tiene muchos ritmos: reguetón, rancha, cumbia, rap... la canción fue una bendición... yo creo que va a ser eterna”, señaló.

El diálogo concluye con la experiencia que ambos han tenido en el Mundial, en el que han participado de forma activa, Lucho Díaz como integrante de la Selección Colombia en competencia y Ryan Castro en la inauguración del torneo, compartiendo escenario con J Balvin y Shakira. Castro pregunta por el sueño de Díaz, y el futbolista lo describe como un objetivo personal que también carga una expectativa colectiva desde el país: “Cumplir ese sueño de jugar mi primer Mundial. Representar al país a nivel mundial es una cosa de locos. Sueño con dejarlos en alto”, afirmó.

Castro responde desde la perspectiva del hincha y del artista, pero también desde la expectativa compartida de un país que se proyecta en ese torneo. “Es que jugar un Mundial es una cosa de locos, ¡Dios mío bendito! Confiando con mucha fe en estos muchachos”, dijo.

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