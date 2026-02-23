¡Confirmado! Robbie Williams cantará por primera vez en Colombia; fecha y precio de las boletas

Robbie Williams se presentará por primera vez en Colombia el próximo 20 de septiembre. El cantante británico vendrá al país como parte de la gira de lanzamiento de BritPOP, su primer disco en seis años. Le puede interesar: El Planetario de Medellín a ritmo de Karol G: tendrá show láser con canciones de la Bichota Un disco con el que además ha consolidado su leyenda. Tras su lanzamiento, el pasado 16 de enero, Official Charts Company –la empresa encargada de elaborar listas de popularidad oficiales en Reino Unido– anunció que Williams había hecho historia al superar a The Beatles con más álbumes que llegaron al número uno de las listas de éxitos del país, sumando 16 trabajos, uno más que el grupo de Liverpool. “Britpop es el disco que siempre quise hacer y ver que se convierte en mi decimosexto álbum número uno significa todo para mí”, le dijo Williams a Official Charts Company.

Tras semejante hazaña, llegó el anuncio de su gira por Latinoamérica que por ahora se sabe, recorrerá también Perú (donde también se presenta por primera vez), Argentina y Chile. En Colombia el concierto esta a cargo de Páramo Presenta. La empresa lo confirmó a través de sus redes sociales. “Lo sabemos, también era nuestro sueño, es hora de ver al rey del pop inglés. Más de tres décadas lo comprueban, sumada a su discografía impecable, nuestro héroe de los 90’s: Robbie Williams”. Así, tras 35 años de carrera, el cantante británico llega por primera vez al país. Lea más: Paul McCartney lanza un tema silencioso para oponerse a un proyecto sobre la IA

Robbie Williams en Colombia ¿Dónde comprar las boletas para el concierto?

Las entradas se podrán conseguir a través de Tuboleta.com. Este martes 24 de febrero a las 9:00 a. m. empieza la preventa exclusiva para clientes del Grupo Aval. La venta general, con todos los medios de pago, inicia el próximo jueves 26 de febrero a las 10:00 a. m. Los precios van de $289.000 + servicio, en adelante. Robbie Williams, cuyo nombre de pila es Robert Peter Williams, es cantante, compositor y actor. Nació el 13 de febrero de 1974 en Stoke-on-Trent, Reino Unido y empezó su carrera musical en el grupo Take That, fundado en 1990, y recordado entre otras cosas, por ser el que más ha vendido discos después de The Beatles. Le puede interesar: De la música a la pintura: Robbie Williams presenta exposición en Barcelona Allí estuvo hasta 1995 y cosechó buena parte de su base de fanáticas. Pero finalmente se fue tras varios conflictos internos con los demás integrantes. Entonces pasó por un momento de exceso, y se habló más de su adicción a las drogas y el alcohol, que de su música. Pero apenas una año después, tras rehabilitarse, empezó su carrera como solistas con el lanzamiento de su primer sencillo, Freedom ‘96. Más de 30 años después, su carrera se lee como una seguidilla de éxitos. Pues él sólo superó a The Beatles, tras sumar 16 álbumes en el primer puesto de las listas de popularidad. Solo su disco ‘Reality Killed The Video Star (2009) no llegó al primer puesto, quedando en el número dos.

Bloque de preguntas y respuestas