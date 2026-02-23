x

El Planetario de Medellín a ritmo de Karol G: tendrá show láser con canciones de la Bichota

En marzo se realizará un evento especial en el que las protagonistas serán doce canciones de la artista paisa. No es la primera vez que el Planetario diseña un show láser en éxitos musicales.

    En marzo será la inauguración del nuevo show láser del Planetario sobre Karol G. FOTO: Cortesía
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Aunque el domo del Planetario de Medellín se utiliza principalmente para observar los fenómenos y misterios del universo, este avanzado sistema de proyección también permite construir eventos para entretener que van más allá de la astronomía y la divulgación científica.

Es en esa línea que su nuevo show láser será alrededor del universo creativo de Karol G, una de las artistas paisas más relevantes de la industria musical. El próximo 13 de marzo, el Planetario llevará a cabo este espectáculo que contará con DJ en vivo y un espacio de karaoke.

El origen de este nuevo show es una encuesta masiva realizada por el Planetario. Las personas eligieron que la música de la cantante debía ser la protagonista de este espacio que cuenta con cinco potentes proyectores y un sistema de sonido envolvente de 7.1 que ofrecen una resolución de 6k, que es cuatro veces la de la televisión de alta definición.

El repertorio musical del evento estará conformado por doce canciones de Karol G: Si Antes Te Hubiera Conocido, Gatúbela, Mi Ex Tenía Razón, Ocean, El Barco, Tusa, Amargura, Bichota, TQG, Provenza, 200 Copas y Mientras Me Curo Del Cora.

El show láser contará con la presencia de la DJ Laura Posada, quien desde hace más de 15 años se dedica a tocar en tornamesa. Además, en el hall principal del Planetario habrá un kararoke para todos los asistentes.

El evento está programado para el viernes 13 de marzo. Las boletas están disponibles en el sitio web oficial del Planetario y cuestan 65.000 pesos. El ingreso es a las 5:30 de la tarde y después se entregará un souvenir y un cóctel de bienvenida. Después, a las 7:00 de la noche, iniciará el show láser que irá hasta las 10:00 de la noche.

No es la primera vez que el Planetario realiza un show musical. Por ejemplo, en 2024, se realizó Pasajeros del Rock - Himnos de los 70, en el cual se reunieron los mejores éxitos de las reconocidas agrupaciones Queen, AC/DC, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath y Heart.

También se han realizado espectáculos con música de Aterciopelados, Caifanes, Los Fabulosos Cadillacs, Soda Stereo y Daft Punk.

