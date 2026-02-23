El Planetario de Medellín a ritmo de Karol G: tendrá show láser con canciones de la Bichota

Aunque el domo del Planetario de Medellín se utiliza principalmente para observar los fenómenos y misterios del universo, este avanzado sistema de proyección también permite construir eventos para entretener que van más allá de la astronomía y la divulgación científica.
Es en esa línea que su nuevo show láser será alrededor del universo creativo de Karol G, una de las artistas paisas más relevantes de la industria musical. El próximo 13 de marzo, el Planetario llevará a cabo este espectáculo que contará con DJ en vivo y un espacio de karaoke.