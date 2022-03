Sobre cómo los animales aparecen como protagonistas de esta historia dice que son la máxima expresión de la naturaleza, de los que hay que aprender mucho de su nobleza y liderazgo. “Esta obra no nos estamos burlando de los animales, es al revés, estamos resaltando su esencia y su sexualidad”, interviene en también actor y docente Alberto Barrero.

Vuelve con la obra Mucho animal, una propuesta que viene trabajando desde hace varios años y que el mismo actor envigadeño califica como un proyecto descabellado, que parte de lo absurdo. “Son contenidos que nadie se atreve a hacer y que mí me gustan desarrollar”. Añada que lo que realmente lo motiva en su trabajo es “hacer las cosas que le gustan, en las que se siente cómodo”.

En gira

De esta comedia, que viene de estar en temporada en Bogotá y Medellín, Adriana Arango, que aunque no está en escena, sino detrás del telón cuidando cada detalle de la obra, resalta la capacidad interpretativa de Róbinson y de Alberto.

“La he visto, no sé, 150 veces y todavía me muero de la risa. El trabajo de ellos dos es fantástico”, dice la actriz paisa, que lleva 27 años casada con Róbinson, y que recientemente estuvo en la pantalla chica en las telenovelas La reina del flow y La nieta elegida.