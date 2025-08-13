“No hay otro político ni ser humano como tú”: la desgarradora despedida de María Claudia Tarazona a Miguel Uribe

María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe, tuvo la fortaleza para subir al altar de la Catedral Primada de Bogotá y –en medio del dolor que la invadía– pronunció las palabras de despedida al padre de su hijo de 4 años, a su esposo y al precandidato y senador de 39 años asesinado.
Vestida de blanco, no se separó de sus tres hijas y su pequeño hijo Alejandro, de 4 años. En unas hojas blancas tenía sus apuntes. Suspiró. Tomó una bocanada de aire. Miró el ataúd donde reposaba el cuerpo de su pareja y empezó a despedirse.
Agradeció a los médicos de la Clínica Santa Fe por cuidar de Miguel Uribe durante los 65 días que estuvo internado en una Unidad de Cuidados Intensivos. Pidió que las palabras de venganza no sean protagonistas después de este asesinato. Rogó por justicia y por el cese de la violencia en Colombia. Prometió cuidar de su pequeño hijo y amar eternamente a su esposo asesinado.
“Miguel no quería que se repitiera lo que él tuvo que vivir a sus cuatro años y que dolorosamente, hoy, mi hijo amado, Alejandro, está viviendo, ese mismo pasado que Miguel no quería que volviera y que hoy golpea a nuestra familia de la manera más cruda y más cruel”, dijo Tarazona mientras contenía las lágrimas que parecían atascadas en su garganta.