Los Cafres, El Cuarteto de Nos y Black Pantera: estas son las bandas que se presentarán en Rock al Parque 2025

Los rockeros en Colombia estaban ansiosos. Falta menos de un mes para la realización de Rock al Parque y no se conocía la nómina de artistas para esta edición 29 . Pero en la noche del pasado miércoles se dieron a conocer los nombres de las 56 agrupaciones que estarán presentándose los días 21, 22 y 23 de junio en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de la capital.

Este alto nivel interpretativo también se refleja en las 20 propuestas distritales seleccionadas mediante la Beca Festival Rock al Parque 2025 - Bogotá Ciudad Creativa de la Música. Estas son: Apolo 7, Bat Habits, Buha 2030, Chimó Psicodélico, Dead Silence, Devasted, Herejía, Hermanos Menores, K93, Keep The Rage, Metal Sevicia, Mortalem, Okinawa Bullets, Piangua, Piel Camaleón, Sin nadie al mando, Sin pudor, Somberspawn, Urdaneta y Yo no la tengo.

En representación de la escena nacional participarán las agrupaciones Grito (Medellín), que ha desarrollado una propuesta sonora que explora el post-hardcore; Tenebrarum (Medellín), con más de tres décadas de trayectoria en la escena del metal colombiano; Rain of Fire (Tuluá), Reencarnación (Medellín), Rex Marte (Cali) y Somer (Circasia, Quindío).

Bogotá contará con la presencia de tres agrupaciones invitadas con trayectoria en la escena local y nacional: Don Tetto, que nació en el año 2003 y es reconocida por su trabajo en el rock alternativo; La Derecha, formada en los años 90 y responsable de éxitos como ‘¡Ay que dolor!’, ‘El puñal’, ‘Emociones’ y ‘Ruido’; y Polikarpa y sus Viciosas, grupo que desde 1994 ha desarrollado una propuesta de punk feminista.