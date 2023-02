Música, baile, sangre, acción; revolucionarios indios, policía británica. La película “RRR” , del director indio S. S. Rajamoul , se convirtió en un fenómeno mundial con estos ingredientes desde su estreno en 2022. Y aunque no fue nominada al Óscar 2023 en la categoría de película extranjera, sí competirá a mejor música en los Premios de la Academia y en enero pasado logró alzarse con un Critics Choice Award .

Desde su estreno, “RRR” (que significa Rise, Roar, Revolt: “Levantarse, Rugir, Revolución”) lideró la taquilla en su país y logró posicionarse entre las más vistas de Netflix, permaneciendo 15 semanas en el top 10. Además, su recaudo de más de 150 millones de dólares la ha convertido en una de las cintas más taquilleras de la historia de su país, con un presupuesto de 70 millones que la convirtió en el largometraje indio más costoso hasta la fecha.

La crítica, tanto nacional como internacional, se ha pronunciado sobre ella de manera favorable. Incluso el director James Cameron felicitó a Rajamoul por su cinta y le confesó haberla visto más de una vez. “Tus palabras valen más que cualquier premio”, le respondió a Cameron el director indio de 49 años.

En los Óscar logró ser nominada por canción original con “Natuu Natuu”, de M.M. Keeravani, quien no la tiene fácil al competir los temas de las cintas “Tell It like a Woman”, “Top Gun: Maverick”, “Black Panther: Wakanda Forever” y “Todo en todas partes al mismo tiempo”.