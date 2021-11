La escogencia del Olaya Herrera no fue gratuita. Daza menciona la acupuntura urbana: se trata de intervenciones artísticas efímeras que pretenden “detonar transformaciones. Resignificar espacios fantasmales”. En años anteriores, un criterio similar guio la elección de los sitios: la bodega de un restaurante del parque de El Poblado, una casa cultural en Laureles y una abandonada en Manila, el Claustro de San Ignacio, etc. Como se ve, lugares atípicos para el circuito del arte. Además de su naturaleza itinerante, un rasgo de Sense es el de constituir un pop-up sensorial. Para explicar el concepto, Daza recurre a la imagen didáctica: “¿Recuerda los libros de la infancia que uno abría y salía un castillo? Eso es lo pop-up. En nuestro caso, esto responde a la consciencia de que los espacios cambian continuamente”. En efecto, los días de la pandemia ratificaron dicha afirmación.

“El tiempo de la mujer es distinto al del hombre: abraza otros tiempos”, apunta Adelaida Mejía. Ella misma encarna la idea: atiende la entrevista mientras cuida a sus hijos pequeños. A diferencia del masculino, el ritmo femenino se afinca en la lentitud, en la espera: “se centra en el ser, no tanto al quehacer”, continúa Mejía. Aunque no se rechaza a los varones, quienes participan en Sense son en su mayoría mujeres. “Con nuestra fuerza femenina invitamos a las nuevas masculinidades”, acota Carolina Daza. La escultora Ana María Velázquez lo corrobora al hablar de los meses previos a la obra, de los rituales que entre todas tejieron: “Fue un espacio muy amoroso, sensible y poético para enfrentar miedos y crear nuevos lazos”.