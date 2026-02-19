Shakira y Beelé se juntaron en Barranquilla para grabar un nuevo video

En medio de su extensa gira Las Mujeres Ya No Lloran, que empezó el 11 de febrero de 2025 en Brasil y que todavía no parece terminar, Shakira aterrizó en Barranquilla para grabar el video de una nueva colaboración con Beéle.

En redes se publicaron varios videos de los artistas compartiendo en el set de grabación, en el tradicional barrio Abajo de Barranquilla. Un lugar lleno de historia que ha ayudado a preservar la identidad de la ciudad.

“Un lugar de raíces, ancestralidad y asentamientos (...) este territorio es un depositario vivo de expresiones materiales e inmateriales barranquilleras. Sus tradiciones están ligadas a la evolución de la ciudad y a los referentes simbólicos de sus ciudadanos, motivo por el cual se le considera cuna del Carnaval de Barranquilla. Quien nace o vive en Barrio Abajo lleva en el alma un pedazo de Carnaval. Es cuna de grandes hacedores de esta fiesta, así como de artistas populares, poetas y cocineras de herencia” dice en la página web de la alcaldía de la ciudad.