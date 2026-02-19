Luis Díaz fue elegido como el mejor extremo del mundo: “Bayern confió en mí, yo intento corresponder en el campo”

No obstante, eso fue bueno para él: le enseñó a moverse por todo el frente de ataque y, además, lo ayudó a mejorar la definición, uno de sus déficits. En el Bayern se potenció. El técnico Vincent Kompany sabía que era muy bueno atacando, pero lo ha ido puliendo en labores defensivas: ahora también baja, hace toda la banda. En los 31 partidos que ha jugado con el Bayern, suma 19 goles y 15 asistencias. Compone, junto a Harry Kane y Michael Olise, el tridente que más participaciones de gol suma en Europa esta temporada: llevan 118. Por eso, el reconocido portal Whoscored lo consideró, por encima de Vinícius Júnior y Lamine Yamal, el mejor extremo del planeta. Díaz fue incluido entre los 10 mejores futbolistas del año con una calificación de 7,7 puntos gracias a las presentaciones que ha tenido con los bávaros. Aún resta la mitad de la temporada.

¿Cómo manejó Luis Díaz la presión de llegar al Bayern?

Desde que se supo que Luis Díaz dejaría la concentración donde el Liverpool hacía su pretemporada en Hong Kong –antigua colonia Británica–, para viajar a Alemania y firmar con el Bayern Múnich, un halo de duda se formó entorno al futbolista colombiano: muchos criticaban que se pagaran más de 70 millones de euros por un jugador de 28 años. Consideraban que era un riesgo.

“El mismo día que firmé, un periodista me confrontó por mi precio de traspaso. Dijo que era uno de los jugadores más caros, etc. En aquel momento dije: ‘Si este club confía en mí, intentaré demostrar mi valía en el campo’. No pretendía presionarme ni decirme que tenía que ser el mejor. Lo importante era y siempre ha sido el equipo. Quería ir paso a paso, ante todo conocer al equipo y luego simplemente hacer mi trabajo. He tenido buenos partidos y debo decir que, después de unos meses, me siento aún más cómodo”, dijo el guajiro en entrevista con Sky Sports Alemania.

En el Bayern, Díaz recuperó la alegría. El futbolista, para muchos candidato a ser nominado al Balón de Oro, es uno de los líderes del camerino. Ha contagiado con su buena energía a futbolistas como el alemán Joshua Kimich, quien tiene fama de serio. Eso se debe a que en el cuadro teutón se ha sentido bien, valorado. Por lo que ha intentado devolver en el campo, la confianza que depositaron en su juego.