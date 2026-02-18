Vinícius Júnior, el tormento de los arqueros y de los racistas

El balón había entrado en la portería y el Real Madrid celebraba una victoria parcial cuando el partido dejó de importar. Vinícius Júnior corrió hacia el árbitro francés François Letexier y denunció que había sido llamado “mono”. El juego se detuvo, los futbolistas abandonaron momentáneamente el campo y el fútbol volvió a enfrentarse a una de sus heridas más persistentes.
El señalado era el joven argentino de 20 años Gianluca Prestianni, quien negó de inmediato cualquier insulto racista. Las cámaras lo mostraron hablando mientras se cubría la boca con la camiseta, un gesto habitual entre jugadores, pero que, en esta ocasión, alimentó la acusación.
En contexto: Video | El partido Real Madrid-Benfica estuvo detenido 10 minutos por denuncia de racismo de Vinícius, ¿qué pasó?
La ida del playoff de la Liga de Campeones (1-0 para el Real Madrid) se detuvo durante 10 minutos tras el gol del propio Vinícius y los jugadores abandonaron el campo después. El debate, rápidamente, también abandonó la cancha.