Los siete murales gigantes que convirtieron el centro de Medellín en una galería de arte urbano

A pocos minutos de iniciado el trayecto en metro entre las estaciones San Antonio y Cisneros, puede ver uno cómo un hombre sostiene una caracola en su oreja, escuchando el espejismo acústico que esta produce: un sonido que recuerda al del océano, lo más cercano que estaría este de Medellín, ciudad rodeada de pura montaña. Esa imagen, plasmada en la fachada derecha del Edificio Mundo Mágico, hace parte de La escucha y la razón, uno de los siete murales de gran formato que han convertido a la ciudad en una galería de arte urbano.
Todas estas obras, que sobrepasan los 1.000 metros cuadrados, están ubicadas en el centro de Medellín, donde transeúntes pueden encontrarlas de manera casual o los visitantes pueden organizar un tour específico para recorrerlas y apreciar cada una de ellas.