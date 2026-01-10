Medellín, destino gastronómico en 2026

Que por el reguetón, por el arte urbano, por la amabilidad y el carisma de sus habitantes, por sus barrios, por sus paisajes. A esa lista de motivos para visitar Medellín le falta uno que, si bien ha tenido relevancia desde hace décadas, cada vez cobra más protagonismo a la hora de explicar por qué es buena idea recorrer la capital antioqueña. Se trata de la gastronomía, que finalmente permite descubrir un destino por medio de los sabores y de las tradiciones vestidas de alimento que se encuentran en los platos.

A finales del 2025, ya la ciudad había entrado en el listado de Condé Nast Traveler, una de las revistas de turismo y estilo de vida más reconocidas a nivel mundial, como uno de los mejores diez lugares para comer en el 2026. Iniciativas como esa permiten que Medellín se posicione como destino gastronómico, pero eso no quiere decir que los locales no podamos –o debamos– seguir descubriendo a qué saben las calles y barrios de nuestro terruño. La invitación es a caminar Medellín, a descubrir esas delicias culinarias que hay en todos los rincones de la ciudad y a ir nutriendo la lista de lugares que exaltan la gastronomía local.

Lea también: Medellín está entre los destinos colombianos imperdibles de 2026

Con una vida cultural movida y una escalada de inauguraciones de restaurantes –en diez años pasaron de ser 6.000 a 9.000–, en la ciudad cada día hay algo nuevo por probar, ya sea de esos lugares que se han vuelto tradición o de esos otros que están a punto de prender las estufas y estrenar los sartenes.

Por eso es que en EL COLOMBIANO armamos esta lista de restaurantes que no puede dejar de visitar en 2026. Para ello consultamos al chef Álvaro Molina y al creador de contenido gastronómico, Tulio Zuloaga, más conocido como Tulio Recomienda. Además tuvimos en cuenta las selecciones realizadas por medios especializados, como la de Condé Nast, o los listados de The World’s 50 Best, que cada año elige los mejores restaurantes del mundo.

Otros de los lugares que los expertos sugirieron (además de los que están en los recuadros) fueron La Provincia, restaurante de cocina mediterránea con un toque oriental en El Poblado; Malevo, de cocina argentina; Podestá, de cocina clásica italiana en el Mall Indian a; Amazonas, también ubicado en la Mayorista; CasaMía, en el Mall Gastronómico de la Candelaria en el Centro; Entrecôte by Cata, que es cocina francesa en el Mall Indiana e Interplaza; El Barco de Buena Mar, pura cocina del Pacífico colombiano en Itagüí, y Ocio, el restaurante en Provenza de la chef Laura Londoño, quien recientemente abrió Ruta Vaga, un bar en el que los protagonistas son los sánduches.

Sambombi

Ubicado en Provenza, Sambombi es un restaurante que tiene ya ocho años de historia en Medellín. Será justo por eso, y por la propuesta de cocina de autor del chef Jhon Zárate, que Molina y Zuloaga lo consideran como uno de los imperdibles para 2026.

Desde 2018, el año en que inauguraron este lugar, su propósito ha sido servir comida con origen local. Algunos de los platos que allí pueden encontrarse son las zanahorias encurtidas con mantequilla de queso sampedreño y pimienta verde, o el pollo a la parrilla con pipián, frijoles calados y pico de gallo.

Sambombi también ha hecho parte del listado Latin America’s 50 Best Restaurants: en 2025 ocupó la posición 98.