Bad Bunny llegará con su gira a Medellín mientras su música se analiza en libros y universidades

Poco más de un año después del lanzamiento del disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny viene a presentarlo en Colombia con tres fechas en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero. La gira, que tendrá más de 50 shows en más de 20 países de cuatro continentes, ha vendido 2,6 millones de boletas, según datos que la promotora Live Nation le entregó a Billboard.
Lea: ¡Prepare su bolsillo! Calendario de conciertos en Colombia en 2026
Con eso, el cantante rompe su propio récord establecido en 2022, cuando se convirtió en el primer artista latino en alcanzar el No. 1 en la lista Year-End Boxscore Top Tours de Billboard tras generar 373,5 millones de dólares con la venta de 1,8 millones de entradas en 65 shows, con la gira de su sexto disco Un Verano Sin Ti.
Bad Bunny rompe récords todo el tiempo. Solo por mencionar un par más, con esta gira se convirtió en el único artista en la historia de Colombia en agotar tres estadios en 24 horas; y en España, donde tiene 12 fechas programadas, tiene el récord de la serie de conciertos más grande realizada por un artista en ese país, con 600.000 entradas vendidas.
La gira, que empezó el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana, y terminará el 22 de julio de 2026 en Bruselas, Bélgica, estuvo precedida por la residencia No me quiero ir de aquí, una serie de 31 conciertos que realizó en el Coliseo José Miguel Agrelot, de Puerto Rico, también conocido como “El Choli”.
La residencia, por supuesto, también fue histórica. Nadie había hecho tantos conciertos tan grandes en Puerto Rico. Según un estudio de Gaither International, el impacto económico se estimó en $713 millones de dólares. Pero los números no dicen todo.
“El impacto que tú has hecho con esto es mucho más grande que el económico, lo que pasa es que el económico le importa mucho a la gente y hablan de eso porque es algo tangible, pero el valor intangible del impacto cultural que has creado con esto es incalculable, a nivel educativo, a nivel social, de todo, es muy grande y es muy importante”, le dijo René Pérez, más conocido como Residente, a Bad Bunny en una entrevista para Billboard que tuvo lugar en el “Choli”, durante la residencia.
En eso que dice Pérez se pueden leer algunas de las claves que han convertido a Bad Bunny en el fenómeno que es. Particularmente ese carácter social y didáctico de su música, que no es nada nuevo, ha recorrido toda su discografía, desde su primer disco, X 100PRE.