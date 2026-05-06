Studio Ghibli gana el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

Este miércoles, el estudio de animación japonés Studio Ghibli, cofundado en 1985 por Hayao Miyazaki, fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026.

La icónica factoría de animación, creadora de éxitos como las películas Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke y El viaje de Chihiro, fue reconocida “por haber transformado excepcionalmente la creatividad en conocimiento y comunicación”, según el acta del jurado del premio, convocado por la Fundación Princesa de Asturias, la heredera al trono español.