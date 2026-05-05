“No somos candidatos para ser campeones del mundo”: Andrés Orozco, campeón de la Copa América 2001, en charla con El Colombiano

Desde que era juvenil y jugaba en la Selección Antioquia lo conocieron como “El Comandante”. Era un futbolista con mucho carácter y que siempre tuvo la oportunidad de liderar: fue capitán en casi todos los equipos donde jugó. Se retiró en Envigado, el club al que le dedicó los últimos 16 años de su vida, y del que fue entrenador hasta hace muy poco. Sobre su proceso como técnico, el fútbol moderno y la Selección Colombia, Andrés Orozco conversó con este diario.

¿Cuál es el presente de Andrés Orozco después de salir del Envigado FC?

“Bueno, ahora estoy “más tranquilo” porque cuando uno se entrega de cuerpo y alma a una institución eso genera cargas que uno va asumiendo en la vida por el rol de entrenador. Por eso, ahora estoy tranquilo. No por no estar dirigiendo, sino porque estoy haciendo otras cosas mientras se define un poco mi futuro. Sigo en Envigado, todavía haciendo una que otra cosa, pero siempre a la expectativa lo que pueda acontecer en el ámbito deportivo conmigo, de las propuestas que lleguen”.

Sobre eso, ¿cuál es su proyección, qué espera como entrenador?

“Ya tengo 88 partidos dirigidos a nivel profesional. Hubo muchos momentos de altas y bajas, pero creo que aprendimos todos los días. Tuve la posibilidad el año pasado de irme para un equipo de la Segunda División en México, pero no me fui por el cariño que tengo a Envigado. Este año, también, hubo equipos que están en la primera división del fútbol colombiano interesados, pero yo estaba comprometido con la causa. Lo que viví el año pasado me ratificó la idea de que puedo seguir en este rol”.

¿Cómo se dio su salida del Envigado y cómo la tramitó?

“No te puedo negar que fue duro para mí y para mi equipo de trabajo. En 2024, siendo interinos, nos salvamos del descenso. En noviembre del 2024, después de jugar contra Medellín en el Atanasio, nos dieron el cargo en propiedad. Teníamos objetivos muy claros para 2025 porque el descenso era inminente: apenas había una probabilidad del 4% de que el equipo se salvara. Entonces nos dijeron que si queríamos asumir ese reto, le apuntáramos a tres objetivos: ser el equipo más joven de la Liga, lo logramos con un promedio de entre 20 y 21 años; volver a tener una mayoría de canteranos en campo y lo hicimos con 7 u 8 jugadores y volver a sonar en el fútbol internacional con ventas: se hizo con la ida de Daniel Arcila para León de México y Santiago Londoño para el Grupo Pachuca. Este año, por otra parte, la idea era ascender y están en proceso. Cuando nos sacaron, estábamos a 3 puntos del octavo puesto. Yo tengo un agradecimiento enorme con Envigado”.

¿Qué piensa de lo que pasó con el máximo accionista del DIM ante Águilas?

“Yo creo que fue algo triste. Al hincha hay que respetarlo, aunque no siempre tiene la razón. A uno como futbolista, técnico, directivo, lo insultan y uno es humano. Pero en esos casos se tiene que pensar antes de actuar, tener frialdad para manejar las cosas con calma, porque el hincha estaba dolido: en el fútbol puede pasar que te ´humille´ el rival, pero no lo pueden hacer los tuyos, por eso la actitud que tuvo no estuvo bien”.

Mucha gente reclama jugadores paisas para el DIM, ¿qué piensa?

“No podría decir que solo pueden jugar futbolistas de la región en un club porque estaría contrariando lo que yo viví: estuve en otras ciudades y en otros países. Sin embargo, considero que el sentido de pertenencia tiene que existir. Con eso no digo que los futbolistas que están no puedan hacerlo, sino que la afición se identifica más con el futbolista de la región, con el jugador doliente porque cuando pierde, por ejemplo, no sale a un centro comercial o una discoteca a exponerse. Con tanto jugador de otra parte, eso se ha perdido”.

¿La salida de Alejandro Restrepo se dio en un momento oportuno?

“Yo creo que eso fue consecuencia de la corriente que trae el fútbol hoy día, que es ganar con inmediatez, a cualquier costo. Eso hace que los procesos se desvirtúen. A Medellín le faltaban 4 o5 partidos y pienso que no pasaba nada si dejaban a Alejandro: incluso podían haber clasificado. Igual, Sebastián Botero es un gran entrenador, lo conozco y no es culpable de está pasando con el equipo: los jugadores también tienen que asumir una parte de la culpa, porque uno como técnico llega hasta cierto punto, pero ellos resuelven dentro de la cancha”.

¿Es difícil gestionar un plantel donde haya muchos egos?

“Sí. Hay futbolistas que tienen unos egos grandes porque esta es una generación más complicada, que tiene todo. En otras épocas, por ejemplo cuando yo jugaba, no había tanta plata. Cuando uno quedaba campeón los premios eran para pagar las quincenas que se debían. Cuando fuimos campeones en 2002, por ejemplo, gran parte del dinero se gastó en pagar la fiesta que hicimos, y no fue que botáramos la casa por la ventana, sino que no había tanto dinero como ahora y eso complica manejar un grupo”.

¿En los equipos antioqueños hay buenos liderazgos?

“Nacional tiene en futbolistas como Mateus Uribe, William Tesillo, David Ospina, buenos líderes. Son jugadores que llevan tiempo en el fútbol. Sin embargo, creo que en el Medellín carecen un poco de eso. Cuando yo estaba, sabíamos que había líderes como “Choronta” Restrepo, Mao, que empujaban el barco. Pienso que quizás esa labora la cumple Didier Moreno en el cuadro rojo, pero un solo jugador no puede liderar todo”.

¿Por qué a los equipos colombianos les cuesta competir tanto a nivel internacional?

“Pienso que nosotros estamos un poco por debajo, rezagados del resto de países de Suramérica en competitividad. Hay equipos que tienen una manera de competir diferente y tienen proceso. Lo vimos en la Libertadores sub-20 con Cerro Porteño, Independiente del Valle. El equipo colombiano, por lo general, tiene mucha calidad, pero el chip, la manera de competir, la intensidad le falta mucho. La verdad sí hay una diferencia. En esta edición de la Libertadores, por ejemplo, los clubes del país no solo han perdido con los brasileño, sino que han caído ante clubes chilenos, peruanos, uruguayos, por que esos equipos tienen gran intensidad al competir en esos torneos”.

¿Cómo se puede solucionar?

“Creo que la solución es tener la misma intensidad en todas las categorías. Eso hay que alimentarlo desde la base. Hay un equipo que para mí lleva ventaja en el país y es Nacional porque desde las categorías de abajo empieza a competir torneos internacionales a muy corta edad: van a España, Brasil, otros países, entonces sus jugadores, desde jóvenes, están habituados a competir con futbolistas de otros países, de otra intensidad”.

¿A la Selección Colombia de mayores le pasa lo mismo?

“No. Yo a esta Selección la admiro mucho porque lleva un proceso de años y nos ha dado alegrías, aún cuando no se ha conseguido un título porque ganar en el fútbol no es nada fácil. Lo que pasa es que creo que hay que hacer comparaciones más parejas. Los colombianos queremos poner a la Selección a la par de equipos como Francia, Portugal, España, y estamos convencidos de que tiene que llegar a semifinales o a la final del Mundial, pero eso es complicado. Esos equipos tienen muchos futbolistas en la élite, nosotros tenemos a Luis Díaz como el jugador más relevante, pero como conjunto, a pesar de las individualidades, no somos candidatos para ser campeones del mundo. Tenemos que quitarle esa responsabilidad al profe y los jugadores”.

¿Qué piensa de Jhon Durán?