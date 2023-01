Acerca de Fanny Lu destaca que ella es parte de su vida, “es mi madre, la que me dio todo lo que tengo. Es increíble ver el cariño y el respeto que la gente le tiene, mi mamá pese a ser una de las grandes artistas latinas nunca maltrató a nadie, nunca pasó por encima de nadie, tiene un gran corazón que la hace brillar con luz propia y ese es mi mejor ejemplo”, apunta.

El joven músico nacido en Miami, pero de corazón y sangre colombiana, reconoce que le costó entender que en los primeros años de su carrera inevitablemente lo iban a asociar con su mamá, “pero tengo tanta fe en mi música y disciplina que sé que pronto me reconocerán es por mi trabajo”.

“No proyectaba una carrera en la música por la simple razón que la gente me conocía como el hijo de Fanny Lu y no como Teo o Mateo y por eso decidí buscar mi camino por otra parte”, relata Teo, en su visita a EL COLOMBIANO.

Durante muchos años Teo sintió que no quería ser artista, sabía que la música era su “gran amor”, pero se negaba a hacer una carrera a la sombra del nombre de su madre, la conocida cantante pop Fanny Lu.

Desde los 11 años comenzó a escribir sus propias canciones y en la música incursionó con el género R&B, cantando en inglés, pero pronto descubrió que lo movían más sus raíces latinas, su corazón colombiano.

“Crecí escuchando a J Balvin, Maluma, Daddy Yankee, Don Omar, Alexis & Fido y esas son mis influencias, así que comencé a escribir y a cantar en español desde hace cuatro años y le he puesto toda el alma a este proyecto”, relata el músico que por estos días está en Medellín, trabajando en su próxima canción.

Ese camino como artista le está dando resultados positivos, reconoce, mucho antes de lo previsto, tanto así que estará en febrero próximo en el Festival de Viña del Mar, en Chile, el más antiguo y prestigioso de la música latina, en representación del país.

“Sabía que mi nombre estaba en consideración y la verdad no esperaba que me fueran a escoger, quería y tenía fe, pero a la vez desconfiaba mucho, pero cuando me confirmaron enloquecí, para cualquier artista estar en la tarima de la Quinta de Vergara, ante 15.000 personas, en un lugar con tanta historia es todo un sueño”, cuenta Teo, cuyo verdadero nombre es Mateo Madriñán Martínez. En Viña estará con la canción “Chocolatico”, su primer sencillo como solista, canción que fue escogida por los propios organizadores del festival chileno.

“Es un honor, más allá de la exposición que le va a dar a mi carrera, lo importante es que voy a pisar, en representación de Colombia, el escenario donde han estado los grandes artistas latinos, allí se ha construido la historia de nuestra música. Viña tiene magia”, puntualiza el músico, al que ya no le preocupa que lo asocien con su mamá, al contrario ahora quiere hacer una canción con ella