x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¡Que no me esperen en casa! Pereira alista sus Fiestas de la Cosecha 2025: Arcángel, Silvestre Dangond, Rey Ruiz y más

La capital risaraldense conmemora sus 162 años de fundación con las fiestas tradicionales del 15 al 31 de agosto.

  • El 15 de agosto inician las Fiestas de la Cosecha 2025 en Pereira. FOTO: Alcaldía de Pereira
    El 15 de agosto inician las Fiestas de la Cosecha 2025 en Pereira. FOTO: Alcaldía de Pereira
  • ¡Que no me esperen en casa! Pereira alista sus Fiestas de la Cosecha 2025: Arcángel, Silvestre Dangond, Rey Ruiz y más
El Colombiano
El Colombiano
06 de agosto de 2025
bookmark

Pereira ya está lista para sacar la casa por la ventana con sus tradicionales Fiestas de la Cosecha 2025 - del 15 al 31 de agosto- con 130 eventos masivos, además conciertos con artistas de talla nacional e internacional y un desfile que reunirá las muestras de los principales carnavales y festivales del país en El Carnaval de la Cosecha.

Con alrededor de 482.824 habitantes, la capital risaraldense pretende conmemorar sus 162 años de historia y cultura. En esta ocasión habrá eventos por doquier- con cantantes y agrupaciones como Arcángel, Herencia de Timbiquí, Alcolirykoz, Eddy Herrera, Sergio Vargas, Rey Ruiz, Jhon Alex Castaño, Hermanos Lebrón -y muchos más.

Programación de las Fiestas de la Cosecha en Pereira 2025

-15 de agosto

Las festividades comenzarán el 15 de agosto con una agenda variada que incluye el Gran Concierto de la Cosecha y apertura de las fiestas, City Tour de Monumentos y Sitios Históricos de Pereira, Legado Festival Artesanal, 2do Festival Artesanal “Craft Market” Pereira, Divertinflable Ciudad Inflable para niños, Bolívar Plaza “Sabor y Tradición Pereirana”, ¡Que Buen Plan Ser Pereirano!, El Viaje del Café, entre otros.

-16 de agosto

Para el sábado 16 de agosto se hará el Gran Desfile Carnaval de la Cosecha, el Gran Concierto de la Cosecha (Gustavo Rodríguez, Los Chiches, Rey Ruiz, Paola Jara y Francy), el Torneo Nacional Interligas RUGBY VX’s Mayores y Juvenil masculino Subt 19, y más eventos.

-17 de agosto

El domingo 17 de agosto los habitantes y visitantes podrán disfrutar del Legado Festival Artesanal, Festival Gastronómico Corales, Pereira a la plancha, Fiesta de la Cosecha San Nicolás (Binomio de oro y Zafarrancho) y el Gran Concierto de la Cosecha (Los Inquietos del Vallenato, Eddy Herrera, Adolescentes Orquesta y Jhon Alex Castaño), entre otros.

-18 de agosto

El lunes 18 de agosto continúan las fiestas con El Viaje del Café, Feria y Concurso Mundial del gallo y gallina ornamental, “Sabor y Tradición Pereirana”, Bulevar de la Circunvalar “Calle del Café” “Festival de la Cerveza”, Legado Festival Artesanal, Divertinflable Ciudad Inflable para niños y el 2do Festival Artesanal “Craft Market” Pereira.

¡Que no me esperen en casa! Pereira alista sus Fiestas de la Cosecha 2025: Arcángel, Silvestre Dangond, Rey Ruiz y más

Para conocer más información de los horarios, artistas, eventos ubicación y la programación completa hasta el 31 de agosto, por favor ingresar al sitio web FiestasdelaCosecha.com.

Siga leyendo: Nueva cara para el Pueblito Paisa para atraer el turismo: sembraron más de 4.500 plantas y flores

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida