¡Que no me esperen en casa! Pereira alista sus Fiestas de la Cosecha 2025: Arcángel, Silvestre Dangond, Rey Ruiz y más

Pereira ya está lista para sacar la casa por la ventana con sus tradicionales Fiestas de la Cosecha 2025 - del 15 al 31 de agosto- con 130 eventos masivos, además conciertos con artistas de talla nacional e internacional y un desfile que reunirá las muestras de los principales carnavales y festivales del país en El Carnaval de la Cosecha. Con alrededor de 482.824 habitantes, la capital risaraldense pretende conmemorar sus 162 años de historia y cultura. En esta ocasión habrá eventos por doquier- con cantantes y agrupaciones como Arcángel, Herencia de Timbiquí, Alcolirykoz, Eddy Herrera, Sergio Vargas, Rey Ruiz, Jhon Alex Castaño, Hermanos Lebrón -y muchos más.

Programación de las Fiestas de la Cosecha en Pereira 2025

-15 de agosto Las festividades comenzarán el 15 de agosto con una agenda variada que incluye el Gran Concierto de la Cosecha y apertura de las fiestas, City Tour de Monumentos y Sitios Históricos de Pereira, Legado Festival Artesanal, 2do Festival Artesanal “Craft Market” Pereira, Divertinflable Ciudad Inflable para niños, Bolívar Plaza “Sabor y Tradición Pereirana”, ¡Que Buen Plan Ser Pereirano!, El Viaje del Café, entre otros.

-16 de agosto Para el sábado 16 de agosto se hará el Gran Desfile Carnaval de la Cosecha, el Gran Concierto de la Cosecha (Gustavo Rodríguez, Los Chiches, Rey Ruiz, Paola Jara y Francy), el Torneo Nacional Interligas RUGBY VX’s Mayores y Juvenil masculino Subt 19, y más eventos. -17 de agosto El domingo 17 de agosto los habitantes y visitantes podrán disfrutar del Legado Festival Artesanal, Festival Gastronómico Corales, Pereira a la plancha, Fiesta de la Cosecha San Nicolás (Binomio de oro y Zafarrancho) y el Gran Concierto de la Cosecha (Los Inquietos del Vallenato, Eddy Herrera, Adolescentes Orquesta y Jhon Alex Castaño), entre otros. -18 de agosto El lunes 18 de agosto continúan las fiestas con El Viaje del Café, Feria y Concurso Mundial del gallo y gallina ornamental, “Sabor y Tradición Pereirana”, Bulevar de la Circunvalar “Calle del Café” “Festival de la Cerveza”, Legado Festival Artesanal, Divertinflable Ciudad Inflable para niños y el 2do Festival Artesanal “Craft Market” Pereira.