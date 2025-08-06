¡Que no me esperen en casa! Pereira alista sus Fiestas de la Cosecha 2025: Arcángel, Silvestre Dangond, Rey Ruiz y más

Pereira ya está lista para sacar la casa por la ventana con sus tradicionales Fiestas de la Cosecha 2025 - del 15 al 31 de agosto- con 130 eventos masivos, además conciertos con artistas de talla nacional e internacional y un desfile que reunirá las muestras de los principales carnavales y festivales del país en El Carnaval de la Cosecha.
Con alrededor de 482.824 habitantes, la capital risaraldense pretende conmemorar sus 162 años de historia y cultura. En esta ocasión habrá eventos por doquier- con cantantes y agrupaciones como Arcángel, Herencia de Timbiquí, Alcolirykoz, Eddy Herrera, Sergio Vargas, Rey Ruiz, Jhon Alex Castaño, Hermanos Lebrón -y muchos más.