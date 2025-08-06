¿Qué le dejan tres años de Gustavo Petro a la economía de Colombia?

Durante los primeros tres años del gobierno de Gustavo Petro, la economía ha navegado por un mar de controversias, desafíos y alguno que otro punto a favor. El país ha sido testigo de una constante tensión entre el Ejecutivo y otras instituciones clave, como el Banco de la República, cuyo gerente, Leonardo Villar, ha defendido firmemente la autonomía de la entidad frente a las presiones por bajar las tasas de interés.
A nivel legislativo, las ambiciosas reformas laboral y pensional que este año llegó a capotear el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, buscan cambiar las reglas que por años rigieron el mercado laboral y la jubilación. Sin embargo, su aprobación no ha estado exenta de críticas, con voces que señalan que no abordan problemas estructurales como la alta informalidad y la falta de cobertura.
Mientras tanto, el sector privado, representado por líderes como Bruce Mac Master, presidente de la Andi, ha expresado públicamente su preocupación por la falta de un diálogo efectivo y el consecuente deterioro del clima de inversión.