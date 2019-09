Joker, la cara sonriente del mal

Este jueves se estrena The Joker, interpretado por Joaquin Phoenix, en las salas de cine. El filme muestra un origen del villano exclusivo del universo de DC (no está basado en algo hecho anteriormente). El payaso ya había sido interpretado por Jared Leto en Suicide Squad (2016), que no gustó mucho, también le dio vida el fallecido Heath Ledger (2008), hasta ahora la versión más querida por los fans, y Jack Nicholson (1989). Además en televisión salió en la serie de Batman de los 60 interpretado por César Romero, y Mark Hamill (Luke Skywalker en Star Wars) prestó su voz en la saga animada de los 90.