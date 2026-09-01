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Médicos correrán la Maratón de Medellín para acompañar y brindar atención a los atletas participantes

El sábado se disputará la distancia de 5 kilómetros y el domingo las otras distancias: 10, 21 y 42 kilómetros.

  • Este es el grupo de médicos que estará en la Maratón de Medellín acompañando a los participantes de las diferentes categorías que competirán este sábado y domingo. FOTO CORTESÍA
    Este es el grupo de médicos que estará en la Maratón de Medellín acompañando a los participantes de las diferentes categorías que competirán este sábado y domingo. FOTO CORTESÍA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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La Maratón de Medellín tendrá un grupo muy especial en su edición 2026: 15 médicos voluntarios correrán a la par de los 30.000 atletas de 51 países inscritos, con el objetivo de brindarles acompañamiento y atención inmediata en caso de emergencia durante las jornadas del 5 y 6 de septiembre.

De acuerdo con la organización del evento, “Médicos en Ruta” es una iniciativa del programa “Maratón Medellín Te Cuida”, la cual se implementará por primera vez en Colombia en esta competencia para fortalecer el esquema de seguridad y salud de todos los participantes.

Los profesionales de la salud estarán distribuidos en los recorridos de 10K, 21K y 42K. Esta estrategia responde a la apuesta de la carrera por poner la prevención, el bienestar y la atención oportuna en el centro de la experiencia de los atletas.

También le puede interesar: Maratón Medellín crece en participantes: 30.000 corredores de 51 países y 364 municipios de Colombia

“La salud de los corredores es una prioridad que empieza mucho antes de la línea de salida. Por eso, hemos diseñado un operativo que combina prevención, acompañamiento y capacidad de respuesta en diferentes puntos del recorrido”, comentó Sandra Díaz, directora médica de la Maratón Medellín.

La especialista también destacó que “los médicos en ruta son primeros en responder; pero no reemplazan el operativo de salud, lo fortalecen. Su presencia nos permitirá estar más cerca de los atletas, identificar a tiempo cualquier situación de riesgo y actuar con rapidez. Queremos que cada participante conozca sus límites, escuche a su cuerpo y tenga la tranquilidad de saber que contamos con un equipo preparado para asistirlo”.

Más refuerzo de atención

Junto al grupo de especialistas en ruta, la organización dispondrá de un amplio dispositivo de socorro que incluye 11 ambulancias (siete de Traslado Asistencial Básico - TAB y cuatro de Traslado Asistencial Medicalizado - TAM), 10 motos de atención prehospitalaria equipadas con Desfibrilador Externo Automático (DEA), 10 equipos de avanzada y seis puestos fijos de atención distribuidos estratégicamente.

La programación iniciará el 5 de septiembre (sábado) con la distancia de 5K, orientada a corredores principiantes y recreativos, por lo que el cuerpo médico reitera el llamado a controlar el ritmo y evitar salir a una intensidad superior a la capacidad individual.

El punto de salida para esta categoría será el edificio de EPM, en el sector del Parque de los Pies Descalzos.

El 6 de septiembre (domingo) se disputarán las distancias principales: la prueba de 10K partirá desde Parques del Río, mientras que los recorridos de 21K y 42K tendrán su punto de salida en el Parque de las Luces.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el programa “Médicos en Ruta” de la Maratón de Medellín y cómo funciona?
Es una iniciativa pionera en Colombia donde 15 médicos voluntarios corren dentro de la marea de atletas en los recorridos de 10K, 21K y 42K para identificar riesgos y brindar atención médica de emergencia en tiempo real. Actúan como primeros respondientes sin sustituir los puestos de salud ni el operativo tradicional de socorro.
¿Cuál es la programación y las fechas de la Maratón de Medellín 2026 según la distancia?
La competencia se dividirá en dos jornadas consecutivas: el sábado 5 de septiembre se correrá la categoría de 5K, mientras que el domingo 6 de septiembre se disputarán las distancias de 10K, 21K y 42K.
¿Dónde están ubicados los puntos de salida para cada recorrido de la carrera?
La salida de los 5K se ubica en el edificio de EPM (sector Parque de los Pies Descalzos); la prueba de 10K parte desde Parques del Río; y las distancias de 21K y 42K inician su recorrido en el Parque de las Luces.
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