Violinista becado por Fernando Botero dirigirá concierto en Medellín

El violinista William Chiquito hizo parte de la primera generación de niños de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Ahora es uno de los intérpretes paisas con una trayectoria internacional más sostenida. Por ejemplo, ahora es uno de los primeros violines de la Orquesta Santa Cecilia de Roma.
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Por estos días, William prepara el concierto que ofrecerá el 21 de agosto con las cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Eafit y los estudiantes de Iberacademy. El programa comenzará a las 7:00 p. m. en el Auditorio Fundadores y estará dedicado a dos obras del repertorio clásico: la Serenata para cuerdas de Antonín Dvořák y la Sinfonía de cámara de Dmitri Shostakóvich, basada en el Cuarteto de cuerdas n.º 8 del compositor ruso.
La particularidad del concierto estará en que la orquesta de cuerdas actuará sin un director ubicado frente al conjunto. Chiquito será concertino y, al mismo tiempo, tendrá a su cargo la conducción musical desde el primer atril. Es decir, deberá tocar el violín mientras indica las entradas, los tiempos y las ideas musicales al resto de los intérpretes.