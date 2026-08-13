Con músicos no profesionales, la banda sinfónica de Sabaneta es la mejor del mundo

La Banda Sinfónica de Sabaneta ocupó el primer puesto en el World Music Contest, en Kerkrade, Países Bajos, con una calificación de 97,11. Fue la más alta en todas las categorías del certamen y una de las mejores en la historia del evento. Seguramente los legos en música sinfónica apreciaremos mejor el asunto si lo comparamos con el Mundial de Futbol: la banda de Sabaneta no solo ganó el mundial de turno sino que tuvo una performance que la llevó al parnaso de todos los mundiales. Es decir, algo parecido a lo que le ocurrió a la selección Brasil en México 70.
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El resultado fue producto de un proceso de preparación que comenzó varios años antes de la competencia. Hugo Riaño, director de la agrupación, le contó a EL COLOMBIANO que el objetivo de participar en Kerkrade se planteó hace aproximadamente cuatro años. Desde entonces, la banda trabajó en grabaciones, estrenos de obras y participación en concursos nacionales con el objetivo de ser invitada al certamen.
La participación en el concurso no se obtiene mediante una inscripción abierta. Las bandas deben presentar material que permita evaluar su trayectoria y, a partir de ese proceso, reciben una invitación. Según Riaño, el certamen establece cupos limitados por regiones y categorías, por lo que la agrupación debía demostrar un trabajo artístico sostenido antes de llegar a Países Bajos.