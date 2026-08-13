Con músicos no profesionales, la banda sinfónica de Sabaneta es la mejor del mundo

La participación en el concurso no se obtiene mediante una inscripción abierta. Las bandas deben presentar material que permita evaluar su trayectoria y, a partir de ese proceso, reciben una invitación. Según Riaño, el certamen establece cupos limitados por regiones y categorías, por lo que la agrupación debía demostrar un trabajo artístico sostenido antes de llegar a Países Bajos.

El resultado fue producto de un proceso de preparación que comenzó varios años antes de la competencia. Hugo Riaño, director de la agrupación, le contó a EL COLOMBIANO que el objetivo de participar en Kerkrade se planteó hace aproximadamente cuatro años. Desde entonces, la banda trabajó en grabaciones, estrenos de obras y participación en concursos nacionales con el objetivo de ser invitada al certamen.

La Banda Sinfónica de Sabaneta ocupó el primer puesto en el World Music Contest, en Kerkrade, Países Bajos, con una calificación de 97,11. Fue la más alta en todas las categorías del certamen y una de las mejores en la historia del evento. Seguramente los legos en música sinfónica apreciaremos mejor el asunto si lo comparamos con el Mundial de Futbol: la banda de Sabaneta no solo ganó el mundial de turno sino que tuvo una performance que la llevó al parnaso de todos los mundiales. Es decir, algo parecido a lo que le ocurrió a la selección Brasil en México 70.

Para la competencia, Sabaneta presentó un repertorio con una marcada presencia de música latinoamericana y folclórica. Entre las obras seleccionadas estuvo El jardín de las orquídeas, un bambuco compuesto especialmente para la banda por un compositor caldense. La obra se basó en el primer motivo del bambuco Soy antioqueño, de Héctor Ochoa.

La agrupación también interpretó Windscapes, una obra que incorpora influencias de distintas tradiciones musicales. El repertorio se completó con una obra obligatoria que debían interpretar todas las bandas participantes, utilizada por el jurado para comparar aspectos técnicos de las agrupaciones.

Riaño atribuye parte del resultado a la decisión de llevar música que representara la identidad de la banda y su procedencia. Los siete jurados, provenientes de distintos países, coincidieron en destacar la interpretación de las obras. Para el director, la música folclórica latinoamericana tiene una relación directa con las experiencias y referentes culturales de quienes la interpretan y escuchan.

El triunfo representa el resultado de una historia de 33 años. La Banda Sinfónica de Sabaneta nació en 1993 y en 1998 fue creada formalmente mediante un acuerdo municipal que garantizó su funcionamiento y su vinculación con la Casa de la Cultura. Desde entonces ha mantenido un proceso de formación y consolidación artística. En los últimos seis años, bajo la dirección de Riaño, la agrupación ha participado en concursos nacionales, ganando algunos y quedando en el segundo lugar en otros.

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La banda combina su actividad artística con una función formativa. Entre 60 % y 70 % de sus integrantes son músicos aficionados que tienen otras profesiones. Aun así, ensayan tres veces por semana. La agrupación cuenta además con una programación permanente que incluye cuatro grandes conciertos de temporada al año, presentaciones con solistas invitados y una retreta mensual.

Tras el campeonato, la banda prepara una nueva agenda de conciertos. Entre las actividades anunciadas están una retreta en el Parque de Sabaneta en septiembre y un concierto de música de cine el 17 de octubre en la Cámara de Comercio de Itagüí, además de nuevas presentaciones durante noviembre en barrios y veredas del municipio.