Este sábado la Comuna 13 recibirá a los mejores 28 raiders del mundo, de 10 países, en Cerro Abajo Medellín 2023 Red Bull, la competencia de downhill urbano más extrema del mundo. El evento tendrá la participación de diez pilotos colombianos.

“Mi objetivo es pasar un rato agradable con toda la comunidad, este es un certamen muy importante porque es la bici de montaña puesta en la ciudad. ToTodos los que estamos allí tendremos una oportunidad de visibilidad bastante importante“, manifestó Jhony Betancur, quindiano que en 2022 quedó campeón, en la categoría élite, del Nacional de Downhill realizado en Sogamoso.

Serán 1,6 kilómetros de distancia y 17 tipos de obstáculos entre perajes, curvas, rampas y drops.

Entre los riders más importantes se encuentra el checo Tomas Slavik, campeón de Cerro Abajo Valparaíso, Chile; el colombiano Juan Fernando Vélez, quien quedó segundo en territorio austral y su compatriota, Camilo Sánchez, campeón en Cerro Abajo Monserrate 2022.

La competencia iniciará a las 10:00 a.m. con los clasificatorio, que determinarán en qué posición arrancan los pilotos en la prueba definitiva, prevista para las 12:00 del mediodía. El evento, cargado de adrenalina y espectáculo, contará con transmisión a través de los canales digitales de Red Bull TV.

Colombianos en las ligas del mundo

En las distintas ligas del mundo, varios futbolistas colombianos esperan tener protagonismo este fin de semana. Este sábado, en España, Getafe-Girona (Bernardo Espinosa, 8:00 a.m., ESPN 3, Star+); Almería (Luis Súarez, foto)-Villarreal (Johan Mojica, 10:15 a.m., DGO,). En Italia, Atalanta (Duván Zapata, Luis Muriel)-Udinese (12:00 mediodía, ESPN 2, Star+); en Inglaterra, Arsenal-Bournemouth (Jéfferson Lerma, 10:00 a.m., ESPN 3, Star+), Aston Villa (John Durán, 10:00 a.m., Star+)-Crystal Palace y Wolverhampton-Tottenham (Dávinson Sánchez, 10:00 a.m., Star+).

Domingo, en Inglaterra, Nottingham Forest-Everton (Yerry Mina, 9:00 a.m., ESPN, Star+); en España, Rayo Vallecano (Radamel Falcao García)-Athletic Bilbao (12:30 p.m., Star+); en Alemania, Wolfsburg-Eintracht Frankfurt (Rafael Santos Borré, 11:30 a.m. Star+); en Italia, Sampdoria (Jeison Murillo)-Salernitana (9:00 a.m., Star+), Roma-Juventus (Juan Guillermo Cuadrado, 2:45 p.m., ESPN, Star+), Spezia (Kevin Agudelo, 6:30 a.m., ESPN-Star+)-Hellas Verona; en Grecia, Olympiacos (James Rodríguez está lesinado, 9:00 a.m.)-Levadiakos; en Rusia, Sochi-CSKA Moscú (Jorge Carrascal, 11:30 a.m.); en Brasil; Guaraní de Campinas-Palmeiras (Eduard Atuesta, 2:00 p.m.).