Así expresó este lunes el ciclista boyacense tras ser recibido como un héroe en su natal Ramiriquí, municipio en el que se formó como ciclista y en el que aún, en compañía de su hermano Yeison, también pedalista del Team Medellín, y su padre Siervo Reyes, siguen cultivando tomate de árbol, frijol, y laborando en la crianza de ganado, su otra forma de ingresos.

¿Qué siente al saber que ya hace parte de la lista de corredores que han ganado una de las grandes pruebas de Colombia?

“La verdad apenas me lo estoy creyendo. Es una sensación indescriptible, hermosa, ganar el Clásico es una cosa de locos. Realicé uno de mis sueños. Venía buscando este título desde hacía muchos años y me preparé, pero disputarlo es diferente a ganarlo. Aquí se ven reflejados los años de esfuerzo, de dedicación, de tantos pensamientos que te pasan por la cabeza”.

¿Cómo cuáles, el retiro en medio de los caminos adversos para llegar al éxito?

“No, jamás se me ha pasado eso por la cabeza. Al contrario, en medio de todas esas luchas siempre llega la idea de mejorar, de sobreponerse, de superarse. En cada temporada he logrado algún buen resultado, y esto me motiva a no perder la ambición. Simplemente el secreto para no tirar la toalla, más allá de tener alguna crisis en el ciclismo, es continuar siendo disciplinado y constante por lo que se desea”.

¿Y llegó esta temporada a un equipo que lo arropó para imponer sus condiciones?

“Así es, por eso el título se lo dedico a Dios, al Team Medellín, a mi familia y a quienes al creído en mí. Años atrás, me gustaba la forma en la que corría este equipo, y poder llegar a él es algo que valoro”.