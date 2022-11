“Todos sabemos que no hicimos una buena Copa del Mundo anterior. Tuvimos que esperar mucho a que llegara este momento. Es importante que empecemos con un buen partido. En el Mundial y la Eurocopa perdimos el primer partido, así que mi atención se centra más en eso y estoy convencido de que lo ganaremos”, señaló.

Joshua Kimmich, de la selección de Alemania, sostuvo que la motivación del grupo está en lo más alto, sobre todo, porque en Rusia no tuvieron el rendimiento esperado.

Desde las 11:00 a.m. (hora de Colombia) Alemania y Japón se enfrentarán en un duelo que los teutones han tomado como la revancha de lo que pasó en Rusia, cuando cayeron en el primer juego y fueron eliminados en primera ronda.

Sobre su rival comentó que “están muy bien preparados física y técnicamente. Vamos a tener trabajo, pero llegamos al encuentro bien preparados. Todo es posible, lo hemos visto estas jornadas, no hay que subestimar a ningún rival”.

También mencionó que ahora tienen que concentrarse en lo deportivo. “El Mundial es la competencia más grande que hay para los futbolistas. Es un gran sueño desde la infancia jugarlo. Me gustaría poder mirar hacia adelante. Todos están expectantes y quieren jugar un buen torneo”.

Take Kubo, una de las cartas de Japón, indicó que para su equipo será vital no cometer errores en el debut.

“Creo que perdieron su primer partido en el último Mundial (ante México 0-1), así que no podemos esperar a que vuelvan a cometer el mismo error, para nosotros será clave reducir los fallos y no hacer nada extraño, no nos podemos impacientar sino ser inteligentes y mostrar carácter”.

Pero Japón tiene un gran conocimiento sobre elrival, ya que cinco de sus posibles titulares militan en la Bundesliga.

“Es muy importante conocer al adversario. Claro que es una ventaja jugar con estos jugadores y conocer sus características”, señala el defensa central y capitán de la selección japonesa, Maya Yoshida.

En Qatar los “Samuráis Blues”, como le dicen al equipo japonés, esperan igualar y superar sus actuaciones en los Mundiales de 2002, 2010 y 2018, cuando alcanzaron los octavos de final.