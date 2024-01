La salud del legendario deportista alemán Franz Beckenbauer ha encendido las alarmas en el mundo del fútbol. Conocido con el apelativo del Kaiser por su elegancia en la cancha, Beckenbauer ganó en dos ocasiones el Balón de Oro, en 1972 y 1976.

Además, como capitán de la selección alemana levantó la copa del mundo en el Mundial de 1974, galardón que en calidad de técnico ganó en el Mundial de 1990.

Le puede interesar: Esta es la lista de celebridades que murieron en 2023: hay actores, músicos, escritores y criminales de guerra

Según informó a la prensa alemana Walter Beckenbauer —hermano del deportista—, el Kaiser atraviesa una seria complicación de salud.

“Si dijera ahora que está bien, estaría mintiendo, y no me gusta mentir. No le va bien, es un sube y baja constante”, dijo Beckenbauer.

No es la primera vez que la salud del capitán alemán es un tema de la prensa. En 2019 el mismo exjugador reveló en una entrevista que había sufrido un infarto ocular, algo que disminuyó la visión de su ojo derecho.

Hasta el momento no hay mayores certezas de las causas del quebranto de salud de Beckenbauer. La prensa internacional especula que la suya sería una complicación cardiaca.

Noticia en desarrollo...