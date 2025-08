“ETB es como una madre soltera, cada 4 años se levanta un novio diferente”: Diego Molano desató críticas e indignación

La mañana de este domingo, la Comisión de Hacienda del C oncejo de Bogotá fue escenario de un fuerte debate tras una declaración del presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) , Diego Molano.

Una de las primeras en reaccionar fue la concejala Heidy Sánchez, del Pacto Histórico, quien no ocultó su indignación. En sus redes sociales y en el mismo recinto, expresó su rechazo a las palabras del funcionario.

“Aún no supero esta intervención. No supero haber escuchado estas palabras de uno de los funcionarios más importantes de la administración de Carlos Fernando Galán. (...) Las mujeres con jefatura de hogar lo son, en la mayoría de los casos, porque padres irresponsables decidieron no hacerse cargo”.