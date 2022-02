Lo que está sucediendo con el técnico de Atlético Nacional, Alejandro Restrepo, fue un riesgo que asumieron los dirigentes, aunque cuando lo nombraron la intención era loable y por eso lo cobijaron con referentes como René Higuita y Francisco “Pacho” Maturana. Todos sabían que el estratega no tenía la experiencia suficiente para hacerse cargo del equipo.

La derrota 3-1 con el Olimpia en Asunción, en el inicio de su serie de Copa Libertadores, dejó al descubierto esas falencias y ahondó el descontento de un sector de la hinchada con su labor.

Después de un primer tiempo arrollador, en el que el Verde pudo irse ganando a los vestuarios, y hasta el momento del empate parcial, el planteamiento fue el acertado, pero tras esa anotación se metió atrás y los cambios no le dieron el rédito que buscaba.

De ahí que desde que terminó el partido las redes sociales se inundaron de críticas al entrenador y a los directivos, y se puso en duda su continuidad. Incluso, muchos se preguntaban por qué Francisco Nájera (asistente técnico) tenía un intercomunicador durante el partido: “¿Quién le estaba dando órdenes?”, especulaban algunos.

Sin embargo, Nájera salió a explicar la situación y le dijo a este diario lo siguiente: “Me comunico durante el juego con el analista de video, el médico y el delegado. Lo tengo desde que empecé el año pasado, siempre lo he usado”.

Por su parte, Restrepo intentó justificar lo que pasó tras haber logrado el empate parcial en Asunción: “El equipo empezó a retroceder en el campo y con las variantes quisimos evitar eso para volver a tener el balón y generar las situaciones de gol, pero nos fue más difícil progresar en la cancha”.

El joven timonel agregó que para la vuelta tienen que darse cuenta de lo bueno que se hizo y la cantidad de opciones que generaron, sobre todo en ese primer tiempo. “Tener la fe y la convicción de que podemos revertir el resultado, sabemos que no será fácil, pero consideramos que tenemos la capacidad de hacerlo”.

En contra de esta afirmación está el hecho de que Nacional no gana con dos goles de diferencia en el Atanasio desde el 26 de enero, 3-1 a Junior, y necesitará, mínimo, esa cantidad para llevar la serie a los penatis, o hacer 3 goles más que su rival para pasar en los 90 minutos. Esa brecha no la consigue desde el último partido de la pasada Liga, cuando superó 5-1 al Pereira. En términos de resultados, no gana por 2 goles luego de 3 encuentros y por más de 3, en cuatro.

Un exreferente de Nacional, Gildardo Gómez, manifestó que el club antioqueño se volvió un equipo muy difícil de dirigir. “Es que ya es bicampeón de Copa Libertadores y la hinchada espera que siempre sea protagonista a nivel internacional, y creo que Alejandro ha sido sacrificado”.

Otro exjugador como Francisco Foronda indicó que a Alejandro lo ubicaron ahí porque no había más. “Me parece buen tipo, quiero que le vaya bien, que tome buenas decisiones y lo asesoren bien y saque adelante a ese equipo”.

En una encuesta realizada este viernes por EL COLOMBIANO, el 85,7% de los votantes no está conforme con la gestión del técnico, mientras el 14,3% sí

En los próximos días se conocerá si Restrepo sale airoso de la tormenta, y el primer salvavidas será remontar la serie con Olimpia