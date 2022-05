El pasado 1° de marzo, Atlético Nacional anunció que Alejandro Restrepo dejaba de ser su entrenador tras las caídas 3-1 ante Olimpia en la Copa Libertadores y frente a Bucaramanga en la Liga. En entrenador antioqueño estuvo en silencio y evitó referirse al tema. Hoy, después de unos meses de reflexión, decidió hablar con EL COLOMBANO sobre su salida de la institución y cuáles son sus planes.

¿Cuál es su presente?

“Aprovecho este tiempo para el descanso, la familia y mirar nuevas oportunidades. Seguir aprendiendo y capacitándome”.

¿A dónde va su carrera?

“He tenido mucho tiempo como entrenador, los últimos años más cercano al fútbol profesional y este tiempo ha servido para la reflexión, para tomar un descanso, pero también para conocer distintos proyectos y mirando qué oportunidades pueden surgir”.

¿Por qué no siguió en Nacional en la sub-20?

“Cuando tomé en propiedad el equipo profesional mi rol en la institución cambió. Después de que se decidió que no continuara, se consideró que era sano no seguir en Nacional. Valoro todo lo que viví y respeto esa decisión. Hoy estoy dedicado a buscar un nuevo rumbo y a compartir el conocimiento adquirido dentro del club, ponerlo en práctica y aportarle al fútbol colombiano”.

¿Cuántos años estuvo en Nacional?

“Un poco más de tres años en distintos roles”.

¿Qué le quedó?

“El haber compartido con grandes personas, los amigos, la gente que es hincha y te expresa su cariño. También, el aprender de todos los jugadores, tanto los profesionales como los de la cantera. En fin, cada situación tuvo su aprendizaje en los cargos que desempeñé y los momentos que pasé, y de las situaciones no tan buenas se aprende aún más”.

Pese al título que tuvo de la Copa Colombia, ¿cree que era el momento para que usted asumiera como técnico en propiedad?

“Uno en la vida debe vivir el presente y con el conocimiento que tenía del plantel y los jugadores, decidí asumirlo, vivirlo. Aprendí mucho de eso y es un momento para valorar todo lo que se vivió y se aprendió”.

¿Le dolió mucho haber salido después de un partido como el que se hizo en Paraguay ante Olimpia, pero en el que no se dio el resultado?

“Sí, claro. Te duele como hombre del fútbol, personas que queremos la institución y que estábamos involucrados con el grupo y el equipo. Esa Libertadores era el sueño de todos. Lo que queda es mirar el futuro y hacerle mucha fuerza al club y a este grupo porque se merece ganar muchas cosas”.

¿Seguirá trabajando con Francisco Nájera como su asistente?

“Sí, la relación de amistad con Pacho es una de las grandes cosas que me dejó la institución. Es una persona con la cual compaginamos profesionalmente. Ya dependerá mucho de las oportunidades que vengan y de las decisiones que ambos tomemos. A mí me encantaría seguir trabajando con él, porque lo hemos hecho muy bien, y ya dependerá de esas oportunidades”.

¿Qué influencias como entrenador le quedaron de Nacional?

“Tuve la fortuna de estar con grandes entrenadores como Paulo Autuori, Alexandre Guimaraes y Juan Carlos Osorio. Con ellos aprendí muchísimo, pero he tratado de tener un sello propio, de hacer un fútbol combinado y de ataque, obviamente con equilibrio. Quizás la persona que tuve más cerca para compartir y debatir fue el profe Juan Carlos y ya con el profe Alexandre conocí más adentro el equipo, lo que era el plantel y la metodología”.

¿Regresaría usted a Nacional en otro momento?

“Como personas y profesionales entregamos toda nuestra capacidad y lo he hecho durante los 20 años de profesión y en los lugares en los que he estado. Espero que sí pueda regresar. Estuve muy complacido de haber sido invitado a los 75 años del club, de la forma en que me han tratado y el cariño que me tienen muchas personas. Siempre estaré atento a lo que ocurra en la institución, deseándole lo mejor. Tanto mi familia como yo, lo único que tenemos en gratitud por siempre”.

¿Cuál es su sueño como entrenador?

“Inicialmente era el de ser entrenador profesional y ya lo cumplí. El haber obtenido la licencia pro. Ahora ya toca ir por objetivos grupales en el proyecto en el que esté, aportar mis conocimientos. El sueño es poder hacer más grandes a las instituciones, no solamente ser el entrenador de un club sino dejar huella y aportarle a las personas que están allí”.

¿Se arrepiente de algo en Nacional?

“De haber tenido tiempo, uno sueña en ganar y alcanzar lo que grandes referentes hicieron, esa es la deuda que queda y que tuvimos el deseo de lograr”.

¿Ya tiene ofertas para

dirigir?

“Sí, se han tenido algunas conversaciones, pero todavía no ha terminado el torneo y este semestre no puedo dirigir. Me ha sorprendido que quienes me han hablado han sido muy serios en dar su parte de tranquilidad y que podemos tener una oportunidad”.

¿Cómo analiza el momento de la Liga colombiana?

“Está entrando en las definiciones. Hay algunos equipos consolidados que han mostrado esa regularidad y seguramente serán los llamados a pelear y competir por el título como Nacional, Tolima, Millonarios y Junior. También Envigado ha hecho un gran semestre, pero el fútbol colombiano es muy parejo”