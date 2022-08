“Yo había tenido la posibilidad de ver, me arrimaba a algunos entrenamientos en épocas en las que no estuve trabajando. Obviamente que cuando uno está acá encuentra las herramientas para mejorar la capacidad individual y que eso se sume a la parte colectiva”.

“Fue una invitación de él, pero yo para el fútbol nací en Nacional y ahora se me dio la posibilidad de estar acá para contribuir con la experiencia que he tenido. Tengo la información y la posibilidad de aportarle a jugadores, sobre todo en la parte defensiva, donde propongo unos esquemas que, en la medida que se trabajen, el equipo pueda fortalecer muchos aspectos en esa zona”.

Usted es muy serio, ¿qué lo hace sonreír?

“Me gustan las cosas buenas, creo en el bien. Hay mucha gente que se deja influenciar por situaciones negativas, pero yo creo en lo positivo de la vida. Soy muy serio, pero demuestro mi alegría. Nosotros vinimos a este mundo con una misión y es que las personas que nos rodean se sientan bien al lado nuestro, con un buen trato y respeto. Por eso cuando hay que reírse hay que hacerlo, no me da miedo ni temor sonreír”.

¿Qué lo saca de casillas?

“Cuando encuentro una persona que no recibe consejos, terca, que uno ve que va por un mal camino y no cambia. Eso me atormenta, porque con tanta experiencia de años vividos puedo detectar quién va por un buen camino y quién no. Eso da mucha tristeza y rabia con la situación”.

¿Qué lo pone a llorar?

“Cuando veo personas ingratas me duele el pecho. No soy de llorar mucho, no lloro cuando quiero sino que las lágrimas afloran solas”.

¿Cuál fue el momento más difícil de su vida?

“Pasé por situaciones tan amargas que no quiero ni recordarlas. Ahora me ocupa mucho el bienestar de mi familia, los hijos, las nietas y sacarles el mayor provecho posible. Me da mucha tristeza cuando se van personas allegadas, que van muriendo, personas que crecieron con uno. Creo que hay que vivir el hoy intensamente”.

¿Su mayor alegría?

“El nacimiento de los hijos y las nietas. También algunos títulos que uno ha ganado, pero es que duran muy poquito, quedás campeón y lo disfrutás por uno o dos días, pero perdés y pasa una semana y te acordás de cosas que pudiste hacer para cambiar el resultado”,