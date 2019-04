“Para Nacional es una obligación estar entre los ocho: Carlos Cuesta

Carlos Cuesta tiene 20 años pero se expresa como todo un veterano, y es que contabilizar 61 partidos profesionales con Atlético Nacional le permite esa madurez al expresarse. Ayer recibió una de las mejores noticias de su carrera al enterarse de la convocatoria definitiva de la Selección sub-20 al Mundial de Polonia, que iniciará el próximo 23 de mayo. Aprovechamos para hablar con él sobre su presente.

Me imagino que llega al juego con Patriotas con la motivación muy alta tras su convocatoria al Mundial...

“Muy contento por esa convocatoria, es un premio que venía madurando durante este proceso y esperábamos estar. Gracias a Dios se dio y ahora a disfrutar y llegar fuerte al Mundial para representar bien al país”.

¿Qué opina del duelo con Patriotas?

“Es muy difícil. Nosotros estamos con la idea de meternos entre los ocho, que es una obligación más que un objetivo. Es un partido importante y puede determinar el éxito en este semestre”.

¿Usted se ha convertido en otro jugador polifuncional?

“Es claro que mi posición es central, pero cuando algunos jugadores no están por lesión u otras circunstancias hay que dar una mano, como lo hace Daniel (Bocanegra), que puede jugar en distintos puestos. Hay que aprender de él y saber que puedes cumplir otras funciones”.

¿Ese liderazgo que tiene en la Sub-20 también lo ha trasladado al club?

“Primero es lo que me ha aportado Nacional para llevarlo a la Selección, y con todos los partidos que he acumulado como profesional debo tener una responsabilidad mayor frente a los demás en la Sub-20. Eso lo tengo que transmitir en los dos lugares”.

Usted siempre ha jugado como zaguero por derecha en Nacional, pero ante Junior lo hizo por izquierda y no desentonó...

“No tengo problema en jugar como zaguero, por derecha o izquierda, la cuestión es hacer bien el trabajo, eso le genera confianza al técnico y se facilitan las cosas. Me siento feliz de poder jugar en una posición en la que muchos creen que no se puede y estoy contento porque me ha ido bien”.

¿El haber hecho 4 puntos de los últimos seis es sinónimo de que el equipo ya tomó el rumbo correcto?

“No se pueden perder más puntos, sigue un rival directo como Patriotas que tiene un punto más, así que si bien hemos sacado 4 unidades, si no sacamos los 3 mañana, de nada sirven, porque cada vez se acortan los partidos y tenemos que estar entre los ocho”.

Lo más probable es que Patriotas se encierre y ahí ustedes los defensores deben desahogar al equipo y tomar un rol protagónico...

“En el ADN de Nacional siempre está que los centrales deben dar el inicio y la salida de juego, y más ante estos rivales. Nos toca jugar muy adelante y tener mucha precisión en los pases. Ya hemos vivido estos partidos que se complican, pero si marcamos un gol rápido el juego se abre”.

Todos los juegos serán finales de acá a la última fecha, después de Patriotas sigue Rionegro, ¿qué opina?

“Sabemos del desgaste que tendrán por el viaje afuera del país. Lo primordial es ganar y si podemos sacar provecho de esa situación bienvenido sea. La mayoría de los rivales que tendremos son directos y lo que resta para nosotros es superarlos a todos”.

Raro que a estas alturas Nacional todavía esté haciendo cuentas...

“Sí, es difícil porque en los últimos años me ha tocado pocas veces. El semestre pasado que no pudimos clasificar y ahora estamos apretados. Es un llamado de atención para nosotros, de que la liga es competitiva y que cada vez nos conocen más. Nos toca sacar la jerarquía y clasificar”.