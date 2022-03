El zaguero Felipe Aguilar y el volante Sebastián Gómez hablaron después de la salida del técnico Alejandro Restrepo de Nacional.

“Como equipo nos ha faltado crecer y tenemos que evaluarnos como jugadores sobre quién está dando el 100 por ciento y quién no”, indicó Felipe Aguilar.

Con esa apreciación estuvo de acuerdo Sebastián Gómez, quien además fue enfático: “No se está dando el 100 por ciento y cada quien debe revisarse y autoevaluarse”.

Ambos dijeron que este jueves (7:30 p.m.), independiente de lo que haya pasado, deberán salir a superar la serie ante el Olimpia.

“Tenemos esa obligación por lo que es Nacional, por lo que somos nosotros y porque vamos a darlo todo, hay un gran compromiso para ganar la serie”, agregó Aguilar.

También manifestaron que son ellos, los jugadores, lo que deben sacar adelante este momento.

“Esto no es de técnicos, tenemos que mirarnos y analizar si servimos para estar o no en Nacional, acá hay mucha presión y hay que aprender a lidiar con eso, han sido fracasos y nos tenemos que reponer si no lo hacemos, voy a ser el primero en irme, porque no estoy a la altura”, agregó Sebastián Gómez.