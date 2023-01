Jorge Iván Álvarez, más conocido como Vitri, quien hasta hace un par de años tenía autorización de ingresar al lugar a ayudarle a los utileros en sus funciones en el campo, y Tiago Novoa, un niño capitalino de 7 años de edad que portaba una pancarta con el mensaje “vengo de Bogotá a conocerlos”, sobresalían entre el alto número de personas, más de lo habitual, que se congregaron este viernes en las afueras de la sede de Atlético Nacional para ver el entrenamiento del equipo, que esta semana retomó trabajos tras el periodo de vacaciones.

Cuando saltaron los jugadores al gramado para iniciar el calentamiento en un costado de una de las canchas, la visual de quienes esperaban al lado de la puerta se obstaculizó casi que por completo, por lo que todos decidieron desplazarse velozmente hacia la malla que separa la Autopista Medellín- Bogotá del predio campestre, ubicado en inmediaciones de Guarne, Oriente antioqueño.

“Me da mucha tristeza que no me dejen entrar, afuera es todo muy diferente”, contó Vitri, quien recordó que desde que Francisco Maturana era el director técnico del club, a finales de los 90, él hace presencia en los entrenamientos “para ayudarle a los jugadores” con diferentes cosas.

Indicó que ahora no lo dejan ingresar porque no tiene EPS y en el club temen que a él le pueda suceder algo al interior. Reveló que en pos de volver a acompañar las prácticas desde adentro ha hablado con Jéfferson Duque, Dorlan Pabón, el presidente de la institución y otros jugadores, pero sus suplicas aún no surgen efecto, por lo que no tiene más opción que pararse al lado de la puerta.

Recordó que acompañó al elenco verdolaga durante décadas en los entrenamientos en “Coltabaco, la Base Aérea, Itagüí y la Universidad Nacional. Yo salía corriendo detrás del bus y después los jugadores me fueron conociendo”.

Por su parte, Tiago llegó a la portería del predio campestre en compañía de su padre y otros familiares. Desde el 30 de diciembre están en Antioquia con el objetivo principal de compartir con algunos familiares, pero también con la idea de conocer la sede del Rey de Copas, “así sea solo desde afuera”.