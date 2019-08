Nacional desafinó y cayó otra vez frente al Tolima

Una anotación de Jorge Luis Ramos fue suficiente para que el Tolima venciera a Nacional por sexta vez consecutiva durante sus enfrentamientos, 1-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Águila.

Las cosas no empezaron bien para el club antioqueño debido a que a los 8 minutos se lesionó Alexis Henríquez. El capitán verdolaga dio muestras de dolor en su pierna derecha y fue retirado en camilla. Daniel Muñoz fue el elegido para ingresar por él.

Sin embargo, a los 30 minutos el turno de las lesiones le tocó a Daniel Bocanegra. El central verde se había resentido minutos antes, pero volvió a la cancha para intentar continuar, no lo pudo hacer y pidió el cambio. Entró Yerson Candelo.

La mala suerte no terminaría ahí, Daniel Muñoz sufrió un problema muscular y debió abandonar la cancha entre la preocupación suya y de los hinchas que esperan que su dolencia no lo saque de los partidos amistosos de la Selección Colombia. En su reemplazo ingresó Cristian Blanco.

Así que antes del cierre del primer tiempo, el verde ya había agotado sus 3 cambios, y como si fuera poco el portero del Tolima evitó, en esa etapa inicial, dos oportunidades claras de gol.

En la segunda parte, Nacional fue de nuevo al frente pero el club visitante creaba peligro arriba con su velocidad y en el minuto 57’ Jorge Luis Ramos puso la única anotación del partido.

Después de eso, el verde siguió intentando, pero sin fortuna en la definición y haciendo figura al portero Álvaro Montero. Finalmente, fue la sexta victoria consecutiva de los pijaos sobre el equipo antioqueño, y la cual los dejó en una posición complicada porque deberán ir a Ibagué, mínimo, a igualar la serie si quieren aspirar a la semifinal de un torneo al que le están dando prioridad por el cupo que entrega a la Libertadores.