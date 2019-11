Nacional está pendiente hoy de las balotas

En la misma tónica está el polifuncional Daniel Muñoz , quien habló en Mi Nacional Radio, medio que hace posible conocer los conceptos de los jugadores cuando no hay atención a la prensa. En la charla con los periodistas del programa, el antioqueño confesó que para él y su familia sería un orgullo poder levantar la copa.

Aunque en el club aseguran que el diseño del uniforme para 2020 solo se conocerá en enero, los hinchas siguen opinando sobre una supuesta “pinta” que filtró la página TodoSobreCamisetas.

Este diario hizo un sondeo en las redes sociales sobre si gusta o no la indumentaria y hasta ayer en la tarde un 68 % de las 4.488 personas que votaron la aprobaba. “Con esta belleza de camiseta es para que Nacional de nuevo conquiste el continente... ¡Qué lindo sería verla en los estadios de Suramérica!, opinó @jwilloc en Twitter. Para los demás (32%), no sería la apropiada. “La camiseta de Nacional es verde con rayas blancas, no blanca con rayas verdes”, comentó @Tatianasnz.