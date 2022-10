Pedro aseguró que como humano tiene emociones encontradas: por un lado por cumplir bien con la labor que le confiaron y, por otro, por no poder quedarse en propiedad.

“Resta el partido en Manizales y después las personas que quedan tomarán las decisiones y determinaciones. He disfrutado, traté de ser lo más responsable. Siendo positivo, es un día más de aprendizaje. Y si soy negativo, es un día que me queda menos en el club”, manifestó Sarmiento antes del viaje.

“Cuando termine me montaré en el bus de la tranquilidad, la alegría y el agradecimiento con la gente que me prestó atención. Quise cumplir de la mejor manera. Antes de los últimos tres partidos hablé con el doctor Navarro (Mauricio), le dije que íbamos por los 9 puntos y no van sino 4, por eso intentaremos pelear los 3 en Manizales para quedar con una deuda de 2 no más”.

Mientras Sarmiento dirija este juego ya el brasileño Paulo Autuori habrá sido presentado. En horas de la mañana (9:00 a.m.) el club lo presentará en el Atanasio Girardot.